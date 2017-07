“Necesitamos una reforma tributaria a fondo, necesitamos tener la posibilidad de progresar”, el mensaje al gobierno desde el Foro de la UCIM.

Esto lo expresaron algunos empresarios que participaron del Foro de UCIM que reunió a funcionarios y representantes de sectores productivos para tratar la competitividad en el marco de la presión fiscal y la venta ilegal, la competencia desleal, el contrabando y la evasión.

Funcionados convocados por la UCIM pudieron dialogar con empresarios sobre un tema que le preocupa a ambos sectores: “Cómo construir competitividad en el marco de la presión fiscal y la venta ilegal, la competencia desleal, el contrabando y la evasión”.

La bienvenida del presidente de UCIM, Daniel Ariosto remarcó: “Con funcionarios de este gobierno se puede encontrar puertas abiertas, son personas con las que se puede dialogar”.

El living estuvo conformado por el Director Regional de AFIP Mendoza, Héctor Alejandro Abaca; Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, directora de Fiscalización y Control, Mercedes Zuluaga; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, directora de Defensa del Consumidor, Mónica Nofal; Cámara de Comercio, industria, Agricultura y Ganadería de Gral. Alvear, presidente, Alberto Larrégola

Por la Unión Comercial e Industrial de Mendoza , el presidente Daniel Ariosto; Vicepresidente 1º, Juan Viciana; el titular de la Comisión de Comercio y Servicios, Eduardo Latino y el presidente de la Cámara de Comercio , Industria , Agricultura y Ganadería de Gral. Alvear , Alberto Larregola.

En sus palabras de bienvenida el presidente Ariosto expresó: “ He mirado mucho el país y la provincia, entendiendo que estamos abordando un problema muy complejo. Es por eso que estoy agradecido por la posibilidad de dialogar con todos ustedes, por su sensibilidad para escuchar”.

“Con esta situación impositiva, esta cascada de impuestos nacionales, provinciales y municipales el sector productivo la está pasando muy mal. Nuestros colaboradores en las empresas, están muy complicados para poder seguir adelante , No existe un desarrollo adecuado en las ventas, sus ingresos y los impuestos a pagar. Esto produce impacto negativo en las empresas y en el sector de empleos. Hay empleos que se pierden y no se renuevan”.

“Sabemos que el estado se nutre de recursos, pero si esos recursos se basan en una base contributiva muy pequeña, no es suficiente. La misma debe ampliarse a todos los sectores y buscar a aquellos que comercializan desde la informalidad, porque los mismos producen un daño irreparable para aquellos que tienen sus negocios en blanco, es decir dentro de la formalidad. Ya no podemos no sólo no ser rentables sino que estamos haciendo la caja diaria y pagando. Es por ello que consideramos que debe darse un giro sobre ciertos ámbitos porque esta situación impositiva se vuelve insostenible” .

El titular de la AFIP hizo su replanteo a lo expuesto, explicando: “Siempre el recaudador es mal visto. Pero esto sucede cuando hay abuso. El impuesto es el precio de vivir en sociedad, esa es la esencia. La buena noticia es que tenemos un objetivo común. De una vez tenemos que partir de las fortalezas, buscar las coincidencias. Queremos combatir la evasión. Queremos combatir la informalidad y en eso coincidimos. Este gobierno ha establecido 100 objetivos y uno de ellos es formalizar la economía y esa es la tarea de la AFIP”.

“Tenemos una visión: aplicar la ley y tener una mirada inteligente para atender la realidad. A nosotros nos importa la sociedad, no queremos recaudar ciegamente. Para ello estamos analizando la incorporación de tecnología como un medio para formalizar la economía utilizando el posnet, bancos, aplicativos cada vez más accesibles y eficientes”.

Y coincidió con todos los titulares de entes recaudatorios y de fiscalización: “necesitamos que la sociedad contribuya con información para combatir la evasión y la informalidad”.

Competitividad y creatividad

El diálogo entre Juan Viciana vicepresidente de UCIM y empresario agroindustrial y de Guillermo Cruz, subsecretario de Comercio e Industria de la Provincia, comenzó resaltando la importancia de la competitividad y de la creatividad para desarrollar los proyectos. Viciana remarcó lo innovador que resultó la colocación del bono Provincial que facilitó el acceso a fondos para el desarrollo de proyectos en toda la provincia.

“El emprendedurismo no está muerto, cada vez hay más oportunidades. La innovación es una construcción. Tenemos la esperanza en lo que podemos hacer por nuestro futuro. Pero de nada vale que se hagan esfuerzos enormes y después todo se tira por la borda con una estructura impositiva muy compleja. Hay que potenciar el trabajo”, enfatizó Viciana.

El subsecretario Cruz destacó lo importante del diálogo entre el sector público y el privado: “Recibimos la provincia con un fuerte endeudamiento y fuerte desequilibrio fiscal y nos propusimos poner las cuentas en orden para hacer cosas”.

“No desconocemos la fuerte presión tributaria y tenemos que trabajar sobre esto. Buscamos tender al equilibrio. Mendoza fue la única provincia que bajó Ingresos Brutos, a través de una ley que fue a la Legislatura, una ley plurianual de disminución de impuestos. Argentina tiene una distorsión impositiva, eso hay que modificarlo”, agregó Cruz.

Y para finalizar, enfatizó: “Generar empleo es importante. Por ello tenemos que desarrollar el sector industrial, por eso las actividades beneficiadas tienen que ver con sectores industriales. No podemos tener desarrollo sin innovación”.

“Tenemos miedo de crecer”

El titular de la Comisión de Comercio de UCIM y empresario, Eduardo Latino, expuso que hace 80 años que Argentina viene decayendo, al revés del mundo. ¿Qué hemos hecho para tener tanta pobreza? Esta sociedad que tiene una cultura de evasión instalada, desde hace tiempo, es la que tiene que resolver este problema”.

Citó: “Estados Unidos posee un ingreso de 69.000 dólares per cápita, ocupa el cuarto puesto a nivel mundial y tiene 4 impuestos, Argentina está en el puesto 56. Tiene 86 impuestos entre los tres niveles y los impuestos al trabajo. Necesitamos una reforma tributaria a fondo. Necesitamos tener la posibilidad de progresar. Es un círculo virtuoso que provoca movilidad social, ciudadanos responsables, funcionarios responsables, gobernantes responsables”.

“Nadie da factura si no la pedimos. Eso se traduce en una evasión de 45%. Imagínense que pasaría en nuestro país si todos pagáramos los impuestos. Como ciudadanos exijamos que el estado revea esa situación. No hay ningún pecado en que las empresas crezcan, eso da empleo. Pero sucede que tenemos miedo de crecer porque el sistema tributario argentino es muy perverso. Necesitamos impuestos justos” finalizó Latino.

Necesidad de un trabajo conjunto

La directora Zuluaga remarcó que si bien el sistema tributario tiene que ver con la política que imprime cada gestión: “La ley la hacen los legisladores y hay que hacerla cumplir. No se puede aplicar a los “manteros” porque no están inscriptos, no tienen domicilio legal. Somos los responsables de aplicar la ley de lealtad comercial y necesitamos trabajar en forma conjunta, todos los organismos del estado para poder fiscalizar”.

La titular de Defensa del Consumidor explicó que su aporte a la lucha contra la ilegalidad es que su organismo: “No recibe denuncias si no viene con ticket del vendedor. Siempre explicamos que detrás de un derecho siempre hay una obligación. Pedir los comprobantes hace que se evidencie la relación, el contrato indica que el consumidor ha ido a un comercio formal y el estado lo puede proteger. El estado no protege en la informalidad”.

Trabajar en la informalidad

Finalmente, el representante del sur provincial, Larrégola explicó: “Los malos no son los de la venta ilegal. Si hay una carga de 40% la gente prefiere arriesgarse a ser ilegal. Inventa cosas vendiendo en las calles y las veredas”.

Agregó que: “El estado puede hacer su parte para reactivar las economías locales licitando las obras grandes por etapas, no fijándose tanto en el precio sino en dar trabajo a varias empresas locales, por ejemplo”.

Otro tema para aportar a la legalidad es apurar los reintegros por importación: “porque con lo que se demoran en hacerlo, el mismo estado impulsa a la ilegalidad. La gente no quiere declarar porque el trámite es muy lento”.

El numeroso público reunido en el Salón Auditorio de la Institución, por su parte se mostró interesado en consultar a los expositores sobre los controles al transporte ilegal que ha provocado accidentes en nuestra provincia; sobre funcionarios que no cumplen la ley en este sector; sobre la publicidad engañosa y el escaso número de inspectores con los que cuentan los entes recaudadores y fiscalizadores. Y además se reclamó sobre el tema de la convocatoria, una menor carga impositiva y ampliar la base de contribuyentes para que no sean siempre los mismos los que aportan “ .

A la finalización el Lic. Gustavo Reyes, de la Fundación Mediterránea efectuó un análisis referido a los temas tratados y de la economía en términos actuales y a futuro.