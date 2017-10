Carta abierta al Sr Jaime Correas:

Señor Jaime Correas, le quiero contar la situación que hoy vivimos los preceptores, empezamos una carrera con muchísimas ilusiones , algunos en terciarios públicos otros en privados pero todos haciendo un sacrificio enorme para poder asistir a clases a pesar del trabajo, de los problemas económicos y de las intensas noches sin dormir previas a finales.

En el momento de gloria, cuando llegamos a la cima, nos encontramos con una realidad totalmente diferente, no es ni por un segundo lo que imaginamos, nuestra especialización no es valorada y a pesar de que no es lo que me apasiona pienso con la mirada al piso ( tendría que haber estudiado un profesorado), a la hora de concursar un llamado nos vemos en total desventaja y gente que no se especializó como yo en el cargo lo está ocupando.

Sepa entender señor que a mí como a todos los miembros de la agrupación no nos interesa sacar ningún crédito político, no , le juro que no nos interesa, ¿sabe lo único que pedimos? Que se valore nuestra carrera. Espero qué mí carta puede llegar a usted para que pueda entender que lo nuestro no es capricho es desesperación y desilusión al ver que hablan de calidad educativa y no vemos mucho interés en aportar calidad educativa valorando el cargo de preceptor.

Me encantaría poder hablar con usted , espero que algún día pueda decirle , mirándolo a los ojos todo lo que sentimos tal vez así pueda entender nuestra situación. Saludos atentamente.

Facundo Damián Rico

Delegado de U.P.A