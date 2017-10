La periodista aseguró que Jorge Rial está operando en contra del conductor, y opinó que si fuera por el Jefe de Estado, el conductor no estaría en la tele el próximo año.

Nancy Pazos se metió en la polémica que se generó tras la tapa de la última edición de Paparazzi que tiene a Marcelo Tinelli como protagonista. La periodista aseguró que Jorge Rial está operando en contra del conductor y que si fuera por Mauricio Macri, “El Cabezón” no estaría en la tele el próximo año.

Tinelli estalló por la tapa de revista Paparazzi que ponía dudas sobre su estado de salud. Y el malestar fue tal, que el conductor salió a responder pero no sólo una, sino dos veces.

Según Clarín, Marcelo cree que detrás de esa tapa estarían las manos de Cristobal López y Fabián de Sousa, los hombres que le compraron Ideas del Sur, y a quienes le está reclamando el pago del 19 por ciento de la venta, que hasta el momento no habría cobrado.

En entrevista con el ciclo radial Falta de Respeto, la panelista de Los Ángeles de la Mañana salió en defensa de Marcelo Tinelli al decir que “él de salud está bien de salud. Yo lo veo todos los días y se que, claramente, era una operación como bien él decía”.

Al preguntarle si la operación era de Jorge Rial, fundador de Paparazzi, dijo: “Yo creo que en realidad no es de Rial, sino que es mandada por alguien que posiblemente necesite bajarle el precio a Marcelo”.

“Yo creo que se conjugan unos factores importantes para pensar que el status quo actual, pretendería a Marcelo fuera de la tele”, sostuvo en diálogo con Fernando Prensa.

Consultada, nuevamente, por el conductor de Intrusos, insistió: “Olvidate, yo estoy segura que es una operación y que Rial es parte”.

Sobre cuál sería el beneficio de Rial, dijo: “En quedar bien con alguien que le pueda hacer algún favor porque tendrá poder”. “Para hacer una operación, no se necesita ser amigos”, sostuvo en referencia a la posible amistad entre el Intruso y De Sousa. Y remarcó: “Antes que amigo, Rial es empresario, es hombre de la comunicación y hombre de esta situación. En términos de amistad, yo no creo que Tinelli diga ‘Jorge es mi amigo’. Yo no lo veo en la casa de Marcelo, él tiene amigos entrañables y yo los conozco y se quiénes son los que entran a su casa. Y entre esos amigos no está este chico (por Rial)”.

“Yo a Marcelo lo veo 3 o 4 veces por semana y está impecable. Hay que ver el trasfondo. ¿Qué es lo que se está jugando? ¿Quién está queriendo esmerilar a Tinelli? Quizás una conjunción de De Sousa usando un medio que no es el de él, tirando un tirito”, tiró.

Luego planteó: “Si vos me preguntás a mí, yo que lo conozco mucho a Mauricio Macri, y que no perdona fácil, no perdona, si a él le dieran a elegir si el año que viene Tinelli en la tele sí o no, yo creo que Macri preferiría que no. A veces los presidentes no necesitan dar una orden. Solo basta con que los que estén más cerca perciban o que haya un empresario que quiera congraciarse con el poder y que haga la lectura de…”.

Aunque aclaró: “Así como te digo que Mauricio (Macri) no perdona, también es un hombre inteligente y, claramente, él no daría una orden de este tipo”. “Ahora bien, si los planetas se alinea, y… no es tema de él”, concluyó.

Vale recordar que Mauricio Macri y Marcelo Tinelli estuvieron “enfrentados” por las imitaciones que realizaban del mandatario en ShowMatch. En 2016, el conductor fue el blanco de críticas tras hacer ácidos comentarios sobre el Jefe de Estado. Aunque una reunión posterior en la Quinta de Olivos hizo cerrar la grieta entre ellos.