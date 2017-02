La mostaza puede aportarnos una pequeña cantidad de proteína, fibra y vitaminas, como por ejemplo, vitamina C y muchas de las vitaminas del complejo B. La mostaza es rica especialmente en varios minerales importantes para tener una buena salud. Sin embargo, debes tener cuidado de no consumir demasiada mostaza, ya que ésta tiene unos altos niveles de sodio, lo que puede aumentar tu riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, en el caso de que la consumieras en exceso.

Contenido de potasio en la mostaza

Una cucharada de mostaza contiene 21 mg de potasio. De acuerdo con la Universidad Medical Center de Maryland, nuestro sistema necesita potasio para enviar señales eléctricas al interior de nuestro cuerpo, para contribuir a una buena salud digestiva, a la constancia de los latidos y para permitir que los músculos se contraigan adecuadamente.

Contenido de fósforo en la mostaza

En cada cucharada de mostaza hay 16 mg de fósforo. Éste es un mineral que contribuye principalmente al desarrollo de unos dientes y unos huesos fuertes. El fósforo se encuentra en cada célula del cuerpo. El fósforo contribuye a que nuestro cuerpo pueda utilizar las proteínas, los carbohidratos y las grasas, a la función de los riñones y del corazón, así como al procedo de las vitaminas del complejo B, entre otros fines. De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud en línea Enciclopedia Médica Medline Plus, los adultos necesitan alrededor de 700 mg de fósforo por día.

El calcio en la mostaza

Además de fósforo, existe otro mineral que nuestro cuerpo utiliza principalmente para el desarrollo de los dientes y de los huesos, este es el calcio. También contribuye a la función muscular y nerviosa. Cada cucharada de mostaza contiene 9 mg de calcio. Según la oficina del Instituto Nacional de la Salud de Suplementos Dietéticos, los hombres adultos necesitan 1.000 mg de calcio al día y las mujeres adultas necesitan 1.000 mg por día hasta los 50 años y a partir de los 50, 1.200 mg diarios.

El magnesio de la mostaza

Una cucharada de mostaza también proporciona 7 mg de magnesio. El sistema corporal requiere magnesio para fines como el procesamiento y el uso de energía en forma de moléculas de ATP. Según el Instituto Linus Pauling de la Universidad Estatal de Oregon, un típico varón adulto requiere la ingesta de entre 400 y 420 mg de magnesio diario, mientras que una típica mujer adulta necesita una ingesta de 310 a 320 mg de magnesio diaria.

Nutrientes de la mostaza

La mostaza es un alimento rico en vitamina C ya que 100 g. de esta salsa contienen 52,50 mg. de vitamina C.

Este alimento también tiene una alta cantidad de sodio. La cantidad de sodio que tiene es de 2950 mg por cada 100 g.

Entre las propiedades nutricionales de la mostaza cabe destacar que tiene los siguientes nutrientes: 2,90 mg. de hierro, 7,10 g. de proteínas, 70 mg. de calcio, 1,30 g. de fibra, 200 mg. de potasio, 0 mg. de yodo, 1 mg. de zinc, 5 g. de carbohidratos, 82 mg. de magnesio, trazas de vitamina A, 0,05 mg. de vitamina B1, 0,03 mg. de vitamina B2, 2,86 mg. de vitamina B3, 0,34 ug. de vitamina B5, 0,01 mg. de vitamina B6, 0 ug. de vitamina B7, 18 ug. de vitamina B9, 0 ug. de vitamina B12, 0 ug. de vitamina D, 0,01 mg. de vitamina E, 0 ug. de vitamina K, 190 mg. de fósforo, 125 kcal. de calorías, 0 mg. de colesterol, 8,20 g. de grasa, 2,50 g. de azúcar y 0 mg. de purinas.

Beneficios de la mostaza

La acción antioxidante de la vitamina C, hace que el consumo de la mostaza sea beneficioso para nuestra vista, piel, oído y aparato respiratorio. Además, la alta cantidad de vitamina C de esta salsa puede ayudarnos a reducir los síntomas del resfriado y a combatir enfermedades como el estreñimiento y el hipertiroidismo. También es recomendable durante la menopausia ya que la vitamina C ayuda a reducir los sofocos y otros síntomas de la menopausia.

Tablas de información nutricional de la mostaza

A continuación se muestra una tabla con el resumen de los principales nutrientes de la mostaza así como una lista de enlaces a tablas que muestran los detalles de sus propiedades nutricionales de la mostaza. En ellas se incluyen sus principales nutrientes así como como la proporción de cada uno.

Calorías 125 kcal.

Grasa 8,20 g.

Colesterol 0 mg.

Sodio 2950 mg.

Carbohidratos 5 g.

Fibra 1,30 g.

Azúcares 2,50 g.

Proteínas 7,10 g.

Vitamina A 0,00 ug.

Vitamina C 52,50 mg.

Vitamina B12 0 ug.

Calcio 70 mg.

Hierro 2,90 mg.

Vitamina B3 2,86 mg.

Principales nutrientes

Calorías

Vitaminas

Minerales

Proteínas

Aminoácidos

Carbohidratos

La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 gramos de esta salsa.

Fueente: Los Alimentos