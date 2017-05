La joven se hizo popular por un Facebook Live que realizó desde una pileta. Esta grabación explotó en las redes sociales y muchos la criticaron con dureza

Antonella se hizo famosa de la noche a la mañana por un video que grabó en la pileta de su casa. “¡Hola, hola! Soy Anto. Acá un calor… está linda la pile, ¡miren!”, fue una de las frases que dijo la joven de 23 años a través de un Facebook Live. Este material tuvo una gran repercusión en las redes sociales y muchos se burlaron de ella, incluyendo famosos.

“La gente me para y me pregunta si soy la del video y quieren sacarse fotos y videos conmigo… Me invitan a boliches”, aseguró Anto, quien sufre una discapacidad mental leve, en una entrevista telefónica con el programa Nosotros a la mañana, que se emite por la pantalla de El Trece.

Además, ella admitió que las críticas le dolieron mucho: “Sufrí por las burlas. Toda la gente me hizo burla, famosos, todos”. Aunque aseguró que estaba arrepentida de hacer este video, contó que le gustaría trabajar y convertirse en una youtuber.

“Lloré mucho. Soy muy llorona, igual que mi mamá”, manifestó sobre las burlas que recibió en las redes sociales. “Quería hacer reír… Yo creo que no hago nada malo”, agregó Antonella.

Por otra parte, aseguró que aceptaba las disculpas de quienes le hicieron bullying, como Nazarena Vélez. La mediática realizó un descargo en Instagram, arrepentida de haber grabado una parodia: “Fui una pelotuda que jamás se dio cuenta que la nena tenía un pequeño problema”.

En el ciclo que conduce Fabián Doman, se encontraba Julio, el padre de la joven. Durante la charla explicó por qué este video tuvo tanta repercusión: “Debe ser porque no contiene nada de lo que uno quizás esta acostumbrado a ver. Y otra cosa es que es muy natural y [tiene] una inocencia que no es común”.