Después de las 9 de la mañana, el ex vicepresidente arribó a Comodoro Py para el juicio por “falsedad ideológica” de documentos públicos, acusado de haber truchado papeles de un vehículo.

El delito que enfrenta es el de “falsedad ideológica” de documentos públicos, acusado de haber truchado los papeles de un vehículo con el fin de perjudicar a su ex mujer en el divorcio que enfrentaron. Amado Boudou llegó poco después de las 9 junto a su abogado Martín Magran. El juicio se realizará en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de los Tribunales de Comodoro Py.

Amado Boudou enfrenta su primer juicio oral, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, que analizará una eventual condena por irregularidades en la transferencia de un automóvil. El TOF 1 está integrado por los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg.

En agosto de 2014, cuando Boudou era vicepresidente, el juez federal Claudio Bonadio lo procesó por considerarlo partícipe necesario del delito de falsedad ideológica de documento público, ya que habría falsificado los documentos de un vehículo. Por este motivo, el magistrado le trabó un embargo por 10.000 pesos.

Daniel Andriuolo, radicada en Italia, es la ex de Boudou que lo denunció por la división de bienes tras su separación. En el reclamo figuran el boleto de compraventa de un departamento que se encuentra en Mar del Plata y la modificación de la fecha real d adquisición del vehículo en cuestión: un Honda CRX del Sol de 1992. Se presume que estas maniobras sólo buscaban no darle la parte que le correspondía en la separación de bienes conyugales.

Junto con Boudou, fueron procesadas la jefa del Registro Automotor Seccional 2, Graciela Taboada de Piñeiro, y la ex pareja del vicepresidente, Agustina Seguín. Bonadio dio por acreditada la falsificación de documentos para transferir la radicación del auto desde la provincia de Buenos Aires hasta la Capital Federal y también que el entonces vicepresidente carecía del formulario 08 certificado por el vendedor.

Se trata del caso en el que también se investigó al gestor Rodolfo Basiminai y a la ex pareja de Boudou Agustina Seguín, por la transferencia de un Honda CRX a nombre del ex vicepresidente en el año 2003, con documentación presuntamente apócrifa.

En el banquillo estarán Boudou, Seguín, Basimaiani, Andrés Alberto Soto y María Taboada de Piñero, quien era jefa del Registro de la Propiedad Automotor número 2 de esta ciudad cuando se produjo el registro del automóvil.

La acusación estará a cargo de la fiscal Stella Maris Scandura, quien después del desfile de testigos definirá su acusación y, eventualmente, el pedido de penas.

El juicio que comenzó esta mañana por supuesta “falsedad ideológica” de documentos públicos por los papeles de un automóvil, no será el único que deberá enfrentar el ex vicepresidente de la Nación y ex ministro de Economía del kirchnerismo.

Entre las causas más avanzadas y que le trajeron más dolores del cabeza al funcionario está el “caso Ciccone”, donde se lo acusa de utilizar la firma The Old Fund para quedarse con la imprenta.

También con The Old Fund, Boudou, su socio José María Núñez Carmona y el presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, son investigados por tráfico de influencias y una presunta coima por $ 7,8 millones en un supuesto asesoramiento a Formosa.

Otra que también podría desembocar en un juicio oral es la que instruye el juez federal Ariel Lijo, quien investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Boudou en el ejercicio de cargos públicos.

Boudou también afronta una acusación por la compra directa de 19 autos oficiales de alta gama para el Ministerio de Economía y otra por el uso de helicópteros para trasladarse a distintos actos de campaña, lo que podría configurar el delito de dádivas.

El ex vicepresidente de Cristina, se encuentra procesado por la supuesta apropiación de la ex Ciccone Calcográfica y la compra de un auto con papeles irregulares. La primer causa está a un paso de ir a juicio oral. Boudou quiere retrasar el debate todo lo posible, porque teme que esa causa lo lleva a la cárcel.