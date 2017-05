El ex entrenador de la Selección participó de un seminario de entrenadores, junto a Tite y Fabio Capello, y dejó muy buenas frases para todos los gustos.

“Si usted me dice que el sistema de Simeone cuando es efectivo es agradable, sí. Y es efectivo con mucha regularidad. El sistema de Sampaoli también es efectivo con regularidad y es agradable. Que haya matices diferentes no lo vuelve mejor ni peor, si no simplemente distinto”, dijo cuando le preguntaron por dos de los mejores entrenadores argentinos.

Y se explayó sobre el DT del Sevilla, que ya arma las valijas para llegar a la Selección: “La falsa modestia es una cosa que yo rechazo mucho porque es inducir a que el otro piense lo contrario de lo que estoy diciendo. Es una especie de manipulación que uno hace del otro. Dicho eso, creo que Sampaoli no es un discípulo mio. Primero porque esa palabra no la compatibilizo conmigo. Y segundo porque en realidad yo he notado que él es mejor que yo y no lo digo por falsa modestia”.

“Una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad. No enamorarse de su propia idea. Pero a la vez uno tiene que enamorarse para convencer. Hay una mezcla de humildad para no ser soberbio y no cambiar de idea; y una necesidad de convicción para defender las ideas que eligió. Yo no cedo en mis ideas y no lo digo como una virtud. Es un defecto. Sampaoli sí cede en sus ideas porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo. Eso lo hace mejor que yo, indudablemente. El ha resuelto cosas concediendo a la posición original de partida y yo he sacrificado cosas por no conceder a mi forma de interpretar mi oficio. Decididamente creo que es mejor y que no lo considero un discípulo porque él tiene ideas que representan una escuela comparable con ideas que tengo yo y desde mi óptica imparcial, es mejor. Yo no podría hacer lo que él hace”, agregó.

En el seminario, que se lleva a cabo en la Confederación Brasileña de Fútbol, en Río de Janeiro, Bielsa apareció con su habitual indumentaria deportiva y, como acostumbra, se despachó con largas respuestas. Entre otras cosas, dijo:

-“Hoy en día los medios de comunicación enseñan más que una escuela, solo que es una mala enseñanza”.

-“Trabajar en Chile fue de los momentos más felices de mi vida. Pude conectar con el ciudadano medio que es una maravilla”.

-”Fui un jugador frustrado y soy un apasionado por este deporte. Todo lo que pasa cuando veo la repercusión que el fútbol tiene en la sociedad de Brasil, esa pasión me conmueve”

-”Yo sé que los esquemas tácticos son diez. No existen más que diez. Sé que son diez porque hace treinta años que veo fútbol. Siempre registro cómo están los jugadores posicionados y como vi 50.000 juegos en los últimos años, sé que los esquemas tácticos son diez”.

-“Yo creo que Brasil tiene ejemplo para respaldar la escuela que elija. En cambio cuando fui a Chile, fui porque creía que podía aportar cosas diferentes a las que ya tenían”.

-”Si juega con línea de 3, Dani Alves y Marcelo jugarían peor, porque ellos defienden y atacan mejor con línea de 4. Son dos wines disfrazados de laterales” (Tite, entrenador de Brasil, respondió: “Así es”).

-“Como argentino no quiero que Brasil gane, pero van por buen camino”.