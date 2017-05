Tras el empate de Boca y los triunfos de Racing, River y San Lorenzo, el campeonato quedó al rojo vivo. Cómo se encuentra la tabla, a siete jornadas para el final de la temporada

TABLA DE POSICIONES (los primeros cinco equipos se clasificarán a la Copa Libertadores 2018; los seis siguientes, a la Sudamericana 2018)

Boca 49

Newell’s 45

San Lorenzo 43

Colón 43

River 42 (1 partido menos)

Racing 42

Estudiantes 41

Banfield 39 (1 partido menos)

Independiente 38 (1 partidos menos)

Lanús 36

Rosario Central 34

Gimnasia (LP) 34

Talleres 33

Defensa y Justicia 31 (1 partido menos)

Atlético de Rafaela 30

Atlético Tucumán 28 (1 partidos menos)

Godoy Cruz 28

Unión 28

Temperley 27

Patronato 25

San Martín (SJ) 25

Vélez 25 (1 partido menos)

Olimpo 24 (1 partido menos)

Huracán 24

Tigre 24

Quilmes 22

Sarmiento 21 (1 partido menos)

Aldosivi 20

Belgrano 14 (1 partido menos)

Arsenal 11 (1 partido menos)

RESULTADOS – FECHA 23

San Martín (SJ) 1-0 Quilmes

Talleres 1-2 Tigre

Patronato 0-2 Lanús

Racing 1-0 Gimnasia (LP)

Atlético de Rafaela 3-0 Unión

Estudiantes (LP) 0-0 Boca

River 4-1 Temperley

Aldosivi 0-3 Huracán

Suspendido en el ET: Arsenal 0-0 Olimpo

Defensa y Justicia 0-0 Godoy Cruz

San Lorenzo 2-1 Rosario Central

Colón 2-2 Atlético Tucumán

Newell’s 2-4 Independiente

Lunes 20.10: Banfield vs. Sarmiento

Lunes 21.15: Vélez vs. Belgrano

TABLA DEL DESCENSO (los peores cuatro promedios descenderán a la B Nacional)

Puntos/PJ/Promedio

Vélez 103/87/1.183

Patronato 45/39/1.153

Huracán 79/69/1.144

Aldosivi 77/69/1.115

Quilmes 94/88/1.068

Temperley 92/87/1.058

Olimpo 92/87/1.057

Arsenal 97/87/1.046

Sarmiento 68/68/1.000

Atlético de Rafaela 87/88/0.988