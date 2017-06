Son los 30 mil pesos extra por pasajes y gastos de representación que otorgó el jefe de la Cámara baja, Emilio Monzó, a pedido de la mayoría de los bloques. En la resolución se ofreció la posibilidad de no percibir el incremento.

En contra del “dietazo”, el bloque massista de Diputados anunció que no cobrará el reciente aumento de $ 30 mil. Lo hicieron a través de una carta dirigida al títular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, quien tras las críticas recibidas le solicitó al bloque de Sergio Massa que expresara su voluntad por escrito.

“Es una vergüenza proponer un ‘dietazo’ cuando hay gente que no llega a fin de mes. Por eso desistimos de cobrarlo”, anunció en su Twitter el líder del Frente Renovador.

Además, apuntó contra el oficialismo y el bloque K: “El PRO se junta con el kirchnerismo para aumentarse la dieta de los diputados pero no quieren juntarse para bajar los precios. Para el dietazo la grieta no existió. Parece que no saben cómo ayudar al bolsillo de la gente pero sí como llenar los bolsillos propios.”, indicó Massa

El anuncio se hizo luego de que el secretario de Presidencia de la Cámara, Guillermo Bardón, enviara una carta a los diputados del FR para intimarlos a responder en 72 horas si decidían o no cobrar la “actualización” de los “gastos de representación”, decidida por Monzó.

En su respuesta, los 32 diputados firmantes de la carta justificaron su decisión: “Lo hacemos en el convencimiento de que en el actual contexto de pobreza, falta de empleo, encarecimiento de la vida de los ciudadanos de nuestro país, que incluso nos ha llevado como bloque a reclamar el tratamiento de una emergencia alimentaria, razón por la cual bajo ningún punto de vista es admisible incrementar nuestros ingresos”.

A su vez, remarcaron: “Debemos tener en claro las prioridades que tiene nuestro pueblo y hasta tanto no demostremos la capacidad de resolver los acuciantes problemas de muchos argentinos, debemos tener la actitud austera que la hora requiere”.

Los gastos de representación subieron de los actuales $ 10 mil a $ 20 mil, a la vez que se incrementó el reembolso para los tramos de pasajes aéreos y terrestres.

En medio de una dura polémica, el aumento fue avalado por los presidentes de los bloques del FpV, el Pro, la UCR, y el Justicialista, entre otros, y rechazado por el massismo y el Frente de Izquierda.