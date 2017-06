Martín, el papa del nene asesinado en Lomas de Zamora, contó detalles de cómo fue el hecho de inseguridad que terminó con la vida de su hijo de tres años.

“Me quisieron apuntar a mí y terminaron matando a mi hijo”, dijo.

Martín contó detalles de cómo fue el el asalto que sufrió este miércoles por la noche en Lomas de Zamora cuando se dirigía a comprar pizza con su hijo y en el que el menor terminó asesinado por dos delincuentes menores de edad. Hasta el momento, un joven de 16 años fue detenido por el hecho.

“Estaba yendo a comprar unas pizzas con mi hijo cuando dos delincuentes salieron atrás de un árbol y nos amenazaron. Me robaron, se llevaron el dinero y cuando ya se estaba yendo uno se dio vuelta y disparó. Me quiso apuntar a mí y terminó matando a mi hijo”, relató Martín con la voz entrecortada.

El hombre aseguró que “el que tenía el arma se rió después que disparó” y aclaró que él no tenía a su hijo en brazos sino que lo levantó después del hecho.

El hombre llevó al menor a la Clínica Boedo donde constataron que el chiquito estaba sin vida.