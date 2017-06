La modelo y bailarina habló sobre los rumores de romance que la vincularon con el futbolista y reveló que esta misma tarde volvió a llamarla

Noelia Marzol (30) habló sobre los rumores de romance que la vincularon con, el recientemente separado, Fabián “Poroto” Cubero (37), y reveló que esta misma tarde volvió a llamarla.

“Después de lo de ayer en ShowMatch me mandó un mensaje y hablamos, no quiero decir exactamente qué hablamos porque es algo íntimo, pero juro por Dios que no tiene nada que ver con un romance o algo que podamos tener. Creo que nos estamos exponiendo desde un lugar que nos compromete, pero no es real, y él está preocupado porque tiene 3 hijas”, expuso en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

La modelo y bailarina consideró que “creo que esto también pasa porque es muy reciente lo de Nicole (Neumann)”. Consultada acerca de si cree que a su imagen de actual soltero le suma o le resta haber estado casado con la modelo, Nicole Neumann, y contestó que “yo creo que eso le suma, él es un bombón, se mostró como un sex symbol al lado de una de las chicas más lindas del país. Nos mandamos mensajes para ponernos de acuerdo sobre cómo encarar el tema”.

En cuanto a cómo encaran la exposición mediática que surgió tras los rumores de un affaire, contó que “nos mandamos mensajes para ponernos de acuerdo sobre cómo encarar el tema para que no me afecte a mí, y no lo afecte a él. Más que eso no es, yo creo que él también tiene que aprender a manejar esto de que lo relacionen con otras, que lo relacionen porque soltero”, opinó.

En este sentido, al referirse a cómo empezó a conversar con el futbolista, expuso que “se armó una pelota de esto que surgió cuando Rial lo dijo en Intrusos, pasaron 24 horas, y él me mandó un mensaje como para solidarizarse con esta situación que estábamos viviendo. Después me llamó directamente, porque ambos teníamos dudas de que la persona con la que estábamos hablando era el otro, entonces me llamó como para tener la seguridad del que estaba del otro lado”, relató. Y continuó que “ahí me dijo que sí por ahí era porque me dio un par de ‘likes’ en Instagram, pero eso no significa que estamos saliendo”.

Así, aseguro que está empezando una relación con otra persona que vive en Córdoba y que es ajena a los medios de comunicación: “Ahora estoy hablando con un chico de Córdoba, justo, que me gusta. Hoy no estaría con (Fabián) Cubero, estoy como en plan de reconquista con Córdoba”, resaltó. E indicó que “mi chico sabe de esas otras interacciones que tuve con Cubero, pero creo que un poco lo trastocó el tema este”.

Luego de explicar cómo surgieron los rumores que la vincularon a Cubero, recordó cómo fue que lo conoció: “A Cubero lo conocí en el programa de Leo Montero, pero no pasó nada más que el juego. Después cuando Rial confirma que estábamos saliendo, me sorprendí, porque ni siquiera habíamos estado en un evento público, nada, y me descolocó porque de hecho ni siquiera se me había insinuado nunca Fabián. Después bueno, a raíz de eso empezamos a hablar con él, pero por esto”.

Por otra parte, explicó cómo surgió que en la previa de su debut en la pista del certamen de ShowMatch llamaran al ex de Nicole Neumann: “Muscari es súper ubicado, pero bueno, justo vio que en camarines me llegó un mensaje de Fabián (Cubero), y se dio ese chiste. La verdad que Muscari me ha dado un lugar que le tengo que agradecer, porque más allá de que la producción nos pensó como pareja, él tiene más nombre y conmigo es muy generoso”, enfatizó sobre su pareja de baile en el Bailando.

Por último, habló un poco sobre cómo percibió al jurado la noche de su debut y se refirió al cruce que mantuvieron Carolina “Pampita” Ardohain (39) y Lourdes Sánchez (39): “Pampita estaba con todo ayer, para mi estuvo toda la tarde cultivando, pensando lo que le iba a decir a Lourdes. A mí me encanta Pampita, te dice todo con esa sonrisa súper irónica, y muy plantada en su lugar, me gustó anoche, estuvo bueno”, concluyó.