El congreso contará con la disertación de reconocidos especialistas en el tema.

Por segundo año, San Rafael será sede del Segundo Congreso Provincial de Seguridad y Narcotráfico, una iniciativa que surgió por parte de un grupo de jóvenes de ese departamento, quienes movilizados por el flagelo en amigos y conocidos, comenzaron a trabajar hasta concretar el congreso, que se dividirá en tres bloques: el primero estará a cargo del Dr Jorge Corrado, quien disertará sobre la situación del Narcotráfico en la Argentina y el mundo; como así también se explayará sobre políticas criminales para combatir el narcotráfico.

El segundo bloque, estará a cargo del Dr Aurelio García Elorrio, legislador cordobés, quien se explayará sobre políticas sociales para combatir este flagelo, teniendo como foco el “proyecto de vida” de la persona adicta como disparador para poder superar las adicciones. Por último, Diego Cáceres, junto a Rogelio Guerrero, abordarán el trabajo que se realiza con la persona adicta en los centros de día, y el tratamiento terapéutico que se aplica en las personas adictas.

“Yo celebro realmente que a pesar de ser un tema que preocupa a la sociedad, dentro de esa preocupación social, surjan personas que toman la posta desde la comunidad, hagan su aporte para enfrentar este problema que es transversal a toda la sociedad, ya que no conoce de edad ni clases sociales”, enfatizó al respecto, Ricardo Vergara, presidente del HCD de San Rafael.

Por su parte, el Dr Aurelio García Elorrio, vicepresidente de la Comisión de Adicciones de la Legislatura de Córdoba, remarcó que “el proyecto de vida de la persona que padece una adicción, es fundamental para que esa persona, pueda superarla; partiendo del apoyo de la familia, como primera entidad de ayuda”.

“Si un chico no tiene un proyecto de vida, no tendrá la fortaleza para poder enfrentar una adicción que es muy compleja. Lo que hay que entender es que no solo hay que combatir la oferta, porque si tenemos éxito, solo lograremos que esa persona cambie de hábito de consumo, nada más”, aseveró el especialista.

En tanto, Diego Cáceres, psicólogo social y Coordinador de la Asociación Civil Valorarte, un centro de rehabilitación de adicciones, aseveró: “El vacío existencial, la falta de proyecto de vida, es la puerta de entrada a la droga; por eso la importancia de trabajar en los valores claros, para darle a esa persona la capacidad de enfrentar no solo la problemática de la droga, sino las dificultades en la vida misma”.

“Esto debe ser eje de un trabajo, que es fundamental que se haga en red e involucrando a todos los actores, tanto del Estado, como de la sociedad, para en primer lugar, frenar el aumento de las adicciones y a partir de allí, iniciar un proceso que revierta este flagelo social”, enfatizó Cáceres.

El evento, tendrá lugar en el centro de Congresos, Alfredo Bufano, ubicado en Parque Norte, estando prevista las acreditaciones desde las 9:00 hs, y el inicio de las conferencias desde las 10:00 y hasta las 13:00 hs, para luego tener un receso hasta las 16:00 hs, donde se retomará con el tercer bloque.