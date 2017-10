En un escenario ultra polarizado, el delfín del gobernador Ricardo Colombi roza los 52 puntos, contra 47 de la fórmula Espínola-Artaza

Gustavo Valdés, fue un joven militante alfonsinista “Delfin” del actual Gobernador Colombi

Los primeros números indican que Corrientes seguirá en manos del radicalismo y que la Casa Rosada tendrá una nueva razón para celebrar. Escrutados casi el 18% de los votos, se impone la ola amarilla y ECO Cambiemos logra sostener el poder con el delfín del gobernador Ricardo Colombi, Gustavo Valdés, quien se impone con el 52%, contra el 47% del peronista, ex intendente y ex medallista olímpico, Carlos “Camau” Espínola, quien pese al entusiasmo y la potencialidad que buscó armando una fórmula con el ex senador nacional por la UCR Eugenio “Nito” Artaza. no logra desbancar al colombismo.

En un escenario político y electoral ultra polarizado, la fórmula de Unidad Popular que componen Sebastián Ríos Brisco y Lorena Macri apenas si arañaban el 1%.

Bien entradas las 21 se empezaron a conocer los primeros datos oficiales. En la provincia esperaban resultados bien entrada la noche y desde ambos frentes abrían el paraguas y adelantaban una elección reñida.