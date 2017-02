Matías Morla, abogado del astro argentino, viajó a Zurich, Suiza, para recibir la distinción que nombra al ex jugador como “capitán del equipo de las Leyendas de la FIFA”.

“En reconocimiento a su extraordinaria y única contribución al fútbol, la FIFA está evaluando la mejor manera para colaborar con Maradona”, explicó el letrado.

Esta distinción no hace más que afianzar la estrecha relación que viene mostrando Maradona con el presidente de la entidad, el suizo Gianni Infantino, con quien hace poco jugó un encuentro amistoso en la previa de la gala de los premios The Best.

Precisamente en esa ceremonia, el argentino fue la gran figura y hasta entregó el galardón al mejor técnico del año, que quedó en manos del italiano Claudio Ranieri, entrenador del Leicester.

La noticia no deja de llamar la atención si se tiene en cuenta que es la primera vez que Maradona tiene un vínculo tan estrecho con la entidad madre del fútbol mundial, con cuyos últimos presidentes, el brasileño Joao Havelange y el suizo Joseph Blatter, mantuvo una relación completamente distante y crítica.