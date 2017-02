1) Michael tenía serios problemas financieros. Por lo cual recibió amenazas (Nota del auto: contra él y su familia)

2) Desde enero 2009 se escucharon voces extrañas en relación a la salud de MJ y su dificultad para cantar y bailar adecuadamente. TODO FALSO

3) Marzo 09: Anuncio de THIS IS IT en el O2 Arena y luego conocimos lo de los 50 conciertos. MJ ya tenia un buen plan seleccionado: no habria conciertos, pero todo fue diseñado para un film. Incluso los twitts de Kenny Ortega dicen “Es solo para los fans” mientras que MJ dijo: “Es todo por AMOR” (LOVE)

4) Death Hoax solo es mencionado en los foros porque ellos no son controlados, mientras que la prensa tiene ordenes “precisas”

5) 25 Junio 09: la noticia de la muerte de MJ y el comienzo del “show”

6) El llamado al 911 es falso.

7) La foto en la camilla es real. Pero solo la foto tomada de la ambulancia que fue tomada por un amigo de hacia muchos años. fue tomada por un gran amigo de MJ al cual conoce desde hace 10 años.

8) La Ambulancia eis falsa. Michael llegó al UCLA y luego salió, pero vivo, cuando se enciende la alarma de incendios del hospital.

9) El cuerpo que se mete en el helicoptero no es MJ, es un cuerpo donado para investigación.

10) El hospital UCLA está involucrado en esta historia, pero no quieren saber demasiado. Jermaine hizo el anuncio de la muerte.

11) El certificado de muerte es FALSO

12) El juez de instruccion no emitió ninguna declaración oficial.

13) Dr. Murray estuvo involucrado pero solo temporariamente.

14) Mucha gente en la familia y amigos cercanos ayudan a MJ a hacer todo

15) Tanto el memorial y el funeral fueron organizados por Michael. En el Forest Lawn no hay tumba.

16) Justo ahora (15/12/09) MJ. no está en Los Angeles

17) El sitio Deathoax y el de TIAI son “especiales”

18) Cool! Michael regresa a Los Angeles algunas veces disfrazado, para ver a los niños.

19) Se espera un regreso, pero la fecha será elegida solo por MJ.

20) La fuente de Blackorwhite dice ella qe es confiable y que está en contacto con MJ.

21) Michael visita muchas veces a sus niños y estará con ellos en Navidad. Pero sin llamar la atención.

22) El del O2 Arena era Michael y no su doble. Pero era su intención llamar la atención de sus fans y hacer notar.

22) Michael controla lo que está pasando en la web y es ayudado por su familia y los deathhoax

23) Michael puede volver en el 2010, tal vez en Junio, o en el 2011 pero cualquier momento podria ser bueno! Antes de su regreso él puede cambiar algunas cosas.

24) El testamento es FALSO y fue para proteger a sus niños en estos meses.

25) Michael está bien.

26) MJ. fue al O2 Arena con sus niños. También estaba con ellos Navi, el doble pero eventualmente para hablar con él. El anuncio lo hizo MJ.

27) Los Culver Studios fueron elegidos (rodados) por un doble de Michael, elegido por él, Kenny and Randy

28) Cool! La presencia de dobles fue atractiva para llamar la atención hacia el film This is it. Fue buscado para eso una estrategia de marketing

29) El diseño de los Culver Studios permanecerá en secreto.

30) Blackorwhite fue informado de ello por su fuente en detalle

31) Dave Dave en Larry King Live no era MJ., fue manipulado para dar esa sensación a proposito 32) La gente involucrada no es mucha, por supuesto. Ellos prometieron silencio por un tiempo.

33) Karen Faye (la maquilladora de Michael) es una amiga de MJ. Contrario a lo que se cree. Lo está haciendo ahora y tiene el rol especifico de distraer o desviar la atencion.

34) Confirmacion de que parte del aeropuerto de Los Angeles fue cerrado en Junio 25

35) En TII se utilizaron dobles (pero no siempre)

36) MJ. no estaba en el memorial

37) En Septiembre 3, MJ. estaba en Los Angeles pero no en el Forest Lawn

38) El sitio Deathoax original no existe mas porque se noto que el dominio fue registrado el 1º de junio y hubo muchas preguntas. Luego ellos inventaron la historia de la venta del dominio. Los visitabtes creyeron que fue vendido pero sigue siendo admiinistrado por la misma gente. Ahora redirecciona al sitio Souza

39) Hay muchos usuarios registrados que saben pero no escriben. TIAI es administrado por la misma gente del deathoax. Ellos trabajan para Michael y quieren ayudarlo y también ayudar a Ortega

40) Fue mostrado para seguir las investigaciones de Black en LAPD.

41) El Dome project permaneció secreto : hemos visto pequeños clips en el film. En toda la pelicula son 7:Smooth Criminal,Thriller, Earth Song, They Do not Care About Us, Ghost,Mj air, Mensaje final (heal the word) Smooth criminal fue visto en el film (Gilda.) Thriller (lo vimos en el clip).Ghost es una nueva version (asombrosa!)

42) Estos videos fueron completados, no están incompletos y los veremos, fueron completados despues del 25 de junio.

43) En el funeral fue usado el mismo equipo de teatro, y todo dirigido por Kenny Ortega.

44) El ataud de oro que vemos en el Forest Lawn no es el mismo que vimos en el memorial.

45) Los ataudes eran dos

46) En el mausoleo no hay tumbas. Es una hermosa portada. Es por eso que todos dicen “tumba sin nombre”. Tampoco hay agentes de seguridad.

47) Nadie de la familia ha ido al mauseleo, ni siquiera a dejar una flor marchita!

48) Michael es ayudado por amigos y gente de confianza.

49) El funeral fue arreglado por eso todo parece real. Muchos estaban ahi por el funeral, otros porque tenian hecha la promesa a Michael de participar.

50) JCC y Applehead son gente muy cercana a Michael

51) La tumba está vacia en el Forest Lawn

52) Los niños siempre supieron. Blanket sabe que su papá salió de vacaciones.

53) Paris en el memorial no lloró…. no hubo lágrimas. Janet tampoco porque se cuidaban de Blanket… no miraban su carita. El hará todo por su papá.

54) El hoax nos hace tener claro que Michael está vivo, pero debemos investigar para saber la verdad.

55) El FBI monitorea el sitio. Algunas cosas no pueden ser escritas.

56) Michael nunca estuvo en la camioneta del forense. Es significativo el backstage que crearon los de RTL (German TV broadcaster) en el video explicando como recrear una camioneta forense.

57) El Hoax publicado con muchas pistas que actualmente son engañosas, para que nosotros investiguemos..pero solo algunas pocas pistas.

58)TIAI esta bien estructurado para guiar.

59) Michael ha organizado todo por sus deudas, pero tambien por las amenazas recibidas. Pero el informe de Balckorwhite dice que no puede decir más al respecto de esto.

60) Era evidente que el homenaje sería cancelado debido a que se refiere a la muerte y entonces era un fraude, porque Michael está vivo. Esta es la segunda vez que se cancela. Michael no quiere engañar a los fans!

61) En escenas del TII se usaron dobles. Michael estaba involucrado con el Dome project. Los dobles fueron dirigidos por Ortega. Sabian lo que tenian que hacer.

62) Michael es el que viste la camisa roja (la famosa con los tres 7)Debajo viste una camisa negra , de hecho si se dan cuenta cuando baila Billie Jean solo cambia la camisa, siempre manteniendo la camisa negra y pantalones que usó ese dia. No se deje engañar, MJ ha estado todas esas horas en el Staples Center.

63) Cassandra es una farsa, ella dijo que Michael podia volver en Junio, pero el 25 de Junio será importante por otra cosa (?)

64) Michael esta ahora en Los Angeles con sus niños

65) Michael no está depresivo, esta muy bien.

66) La parte final fue grabada y preparada para el memorial.

67) Fue deliberadamente grabado el “pains” y “pain” en Will You Be There “. Está dedicado a sus fans

68) Michael organizó el memorial, el color de las flores, las joyas de Latoya

69) El famoso hombre del sombrero está asociado con Michael, esos eran asientos para gente que trabaja con él. Se habrá dado cuenta seguramente que un hombre de contexture más oscura estaba en el funeral (¿??)

70) Blackorwhite dice que Michael volverá y dijo que habrá revelaciones en enero acerca de los niños.

71) Michael compró especialmente los cuadros de de la Nuez porque habló con el.

72) Blackorwhite niega el descubrimiento del diario de Michael y dice que Clontz y Cassandra son falsos.

73) El dia que los niños fueron llevados a Karate estaba a punto de ocurrir un gran lio. Mike sabia que ese día habria un paparazzi, y por desgracia este fue avisado que los niños estaban en Karate. Michael queria sentirse comodo con sus niños y se habia asegurado que ese dia no se encontraria a la prensa..sin embargo …..Dicen que todavía está rodeado por gente que piensa más en los dólares !

74) En breve se dará a conocer los archivos del FBI sobre los casos de abuso sexual de menores en 1993 y 2004 – como en todos los casos mencionados de Michael Jackson, éste fue víctima .. incluidas las amenazas y los intentos de extorsión. Nada sobre el Dr. Murray o la muerte de Michael.Esto fue avisado por esta persona el 19 de diciembre, y los archivos fueron expuestos recién el día 22 de diciembre. Y acertó !

75) La falsa muerte no es un fraude, no irá a la carcel a su regreso.

76) Las noticias del suicidio son fans falsos

77) L.O.V.E. se refiere a El, no TOY (TOY lo usa Kenny Ortega y signica Thinking of you)

78) Mike quiere regresar pero necesita de nuestro apoyo y cariño.

79) En el video de los chicos en karate, Michael no está bajo la sombrilla blanca.

80) Blackorwhite nos asegura que trasmitió nuestro saludo de Navidad a Michael

81) El foro dedicado a la falsa muerte, all’hoax son tambien muchos y se ha acrecentado en estos ultimos meses. Es dificil para Mike leer todo. En los hoax está tambien registrado como usuario, pero lee y contesta muy, pero muy poco.

82) Mark Jackson y ‘el webmaster All’ LA Country Coroner cuida de la pagina del Juez de Instruccion

83) Getty Images tiene fotos del Memorial en el Staples Center. Jackson es propietario de la agencia

Getty que se incorporó a AEG Getty Images . que se construyó dentro de AEG Getty Images.

84) Jackson invirtió en la agencia de noticias AP que hace los medios de comunicación como diarios.

85) Jackson tiene control sobre las noticias que le son relativas Controla no solo las noticias sino tambien al Juez de Instruccion. Por eso es que todos las cabezas del UCLA forenses rechazaron firmar el certifcado de muerte, porque el cuerpo no se correspondía con el registro médico de Jackson.

86) Blackorwhite ha posteado fotos donde Mike es realmente él y aquellas en donde se utilizan dobles, muy muy similares a él, fisicamente, bailando y con su voz.

87) Los dobles no fueron elegidos al azar. Hubo una selección hecha por MJ, , Randy Phillips y Kenny Ortega. Ellos no podian elegir un doble que se reconociera, Buscaron personas que fueran idénticas a Michael.Navi fue propuesto, pero luego fue rechazado.

88) Blackorwhite declara que nunca habló con Michael, pero sostiene que su fuente es muy cercana y está en contacto con él.









Explicación del FANTASMA de Michael Jackson

http://www.youtube.com/v/5eL3dZERaY4

link: http://www.youtube.com/watch?v=5eL3dZERaY4

Una gran pista dada por TMZ

COMO PODEMOS VER, EN LA PAGINA DE TMZ SE PUEDE LEER “MJ DEATH HOAX” QUE EN ESPAÑOL QUIERE DECIR: “LA FALSA MUERTE DE MICHAEL JACKSON”, Y ESTÁ COLOCADO EN “FEATURED BLOGS” QUE EN ESPAÑOL QUIERE DECIR “BLOGS RECOMENDADOS!”

¿COMO LA PRIMER PAGINA EN INFORMAR DE SU MUERTE AHORA DUDA???

sabían que MICHAEL JACKSON TIENE EL RECORD GUINESS COMO EL ARTISTA MAS GENEROSO, TRAS HABER DONADO LA SUMA DE 300 MILLONES DE DOLARES A LA CARIDAD

SCAPE , ESCAPAR DONDE ?