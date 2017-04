Tras el femicidio de Micaela, el dato surge de estadísticas penales a partir de datos relevados de los juzgados de ejecución penal de todo el territorio argentino.

El femicidio de Micaela García dejó al desnudo una presunta y horrorosa mecánica judicial para casos de violación y agresión sexual. Según se desprende de estadísticas penales de todo el país, por semana se libera a 200 acusados de cometer violaciones.

Luego de conocerse que el juez entrerriano Carlos Alfredo Rossi ordenó la excarcelación de Sebastián Wagner, condenado por múltiples abusos, quien es el principal sospechoso por el crimen de la joven, surgió un dato revelador a partir de la revisión de casos de los juzgados de ejecución penal de todo el territorio argentino.

Citando a fuentes gubernamentales que analizan estadísticas penales, Diario Popular informó que en la mayoría de “los juzgados de ejecución penal de todo el país, que tienen a su cargo los casos de personas que resultaron condenadas por diversos delitos”, se encontró un promedio de 200 beneficios excarcelatorios semanales a peligrosos sujetos que cometieron delitos contra la integridad sexual, como abusos y violaciones.

“La justicia es absolutamente machista, entonces todo el tiempo están liberando a violadores, sabiendo que no son recuperables y que van a reincidir”, apuntó al respecto María Elena Leuzzi, quien es titular de la Asociación de Víctimas de Violaciones. “Una vez que está la condena para el violador, no hay paz para las víctimas. Todas las garantías son siempre para los agresores sexuales, pero las víctimas no tienen ninguna chance de justicia. Los violadores reinciden en el 99 por ciento de los casos. Los atrapan, los condenan y luego los liberan para que sigan violando”, agregó la mujer, según citó el matutino porteño.

Puntualmente, sobre la terrible mecánica judicial de liberar a personas condenadas por violaciones, el informe de Diario Popular agrega que “los jueces de ejecución penal disponen de varias figuras para excarcelar a un preso. Desde la libertad condicional, hasta la asistida, hay un cúmulo de figuras que son aplicadas para quienes cometieron delitos sexuales.