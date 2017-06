El trágico hecho ocurrió en un escuela de Florencio Varela. Cansado de las burlas el joven se defendió y terminó recibiendo 12 puñaladas

Tiene 16 años y durante mucho tiempo se convirtió en objeto de burla de sus compañeros por su obesidad. Sin embargo, llegó el día en que se cansó del hostigamiento y le pegó a uno de los alumnos que lo molestaba, sin imaginarse que la venganza le costaría caro: recibió 12 puñaladas, fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio Urquiza de Quilmes y su pronóstico es reservado.

Todo ocurrió en la Escuela Media Nº 11, Agustín Ramírez, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde el adolescente fue herido en los brazos, axila, hombro, cerca de la ingle y en la zona del abdomen, herida que afectó a sus intestinos. El agresor fue un chico de 14 años que quedó detenido en la Comisaría 2da. de Florencio Varela , aunque es inminente su liberación porque es menor de edad.

“Mi sobrino tiene problemas de obesidad. Otro alumno, que tiene 14 años, comenzó a mirarlo y a reírse. Luego, le dijo: ‘¿Qué mirás, gordo de mierda?’, a lo que mi sobrino reaccionó y le pegó una trompada”, contó Ramón Jiménez, tío del estudiante apuñalado, en diálogo con Diario Popular.

“Empezaron a los golpes. Mi sobrino fue al salón y cuando se dio vuelta ya estaba el chico con el cuchillo y le dio 12 puñaladas”, contó a TN, Sandra, la tía de la víctima. “La pregunta es cómo entró el chico con el cuchillo al colegio. Este chico entró directamente a matar”, opinó. Agregó que “de toda la vida” su sobrino era hostigado por su sobrepeso, pero que él “jamás le pegó a nadie, jamás dijo nada”.

La mujer denunció que la escuela ignoró el problema y nunca intervino. Según dijo, “ahora no se hizo cargo” de la situación. “A mi sobrino lo dejaron tirado. Finalmente lo llevó el director al hospital, pero no quería subirlo al auto porque sangraba. Si no fuera mi sobrina, mi sobrino moría desangrado”, precisó. “Le dice a su mamá que no quiere volver más al colegio”, agregó la familiar.