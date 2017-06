Silvina Luna sorprendió al confesar un romance del pasado con Pico Mónaco y aseguró que no le tiene miedo a Pampita.

Silvina Luna sorprendió a todos con una confesión vintage sobre un romance fugaz que mantuvo con Pico Mónaco hace diez años.

“¿Es cierto que saliste con Pico Mónaco?”, fue la pregunta de Ángel de Brito que desató la revelación de la modelo sobre el affaire que tuvo con el novio de Pampita.

Ante su negativa, De Brito le recordó que en 2008 realizaron un viaje juntos a Santa Fe donde estuvieron juntos, lo que obligó a Luna admitir que era cierto.

Luego detalló que fue hace una década y que por eso no se lo contó a El Polaco y que no le tiene miedo a Pampita. “Pampita es una diosa, la adoro. No le tengo miedo porque la conozco, viajamos juntos con sus hijitos y me parece amorosa”, explicó Luna.

Para luego aclarar: “Las cosas suceden o no suceden. ¿Qué sé yo? No avanzó”.