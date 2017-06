Tres días después de haber sido condenado a prisión perpetua por el brutal femicidio de su mujer, Fernando Farré rompió el silencio y aseguró que “pensaba no declarar, no pensaba estar vivo al momento del juicio”. Lo hizo en una entrevista en exclusiva para Telenoche con el periodista Ricardo Canaletti.

“Voy a ser sincero: yo pensaba no estar vivo en el momento del juicio, pensaba no ir al juicio, pensaba no declarar en el juicio y mi única ilusión era leer esa carta para mis hijos. Que les llegara. Que hubiera una manera de que ellos ahora, o cuando sean adultos, reciban esa carta que escribió su padre hace más de un año en una oficina frente a la carpintería del penal”, empezó diciendo el empresario, en referencia al texto que leyó antes de escuchar el veredicto, en el que pidió perdón y les dijo a sus hijos que los quería.

“Nunca se la entregué (la carta) porque no tuve los medios ni la seguridad de que iba a llegar a sus manos. Mi hermano está incomunicado con sus sobrinos por una perimetral que se hizo al principio y no está autorizada la revinculación por un tema del juez de menores y juez de familia de Capital, que luego pasaron a San Isidro. Tarda mucho el tema de las incompatibilidades y luego se traslada de jurisdicción. También la guardadora, mi ex cuñada, tal vez no autorizaba la revinculación. No sentí que esa carta les estaba por llegar. De alguna manera me encuentro incomunicado con mis hijos desde el 20 de junio de 2015”, dijo Farré en su celda de la cárcel de San Martín, donde cumple su pena por el asesinato de Claudia Schaefer.

En otro tramo del adelanto que emitió el canal Todo Noticias (y que se verá en su totalidad a las 20, en Telenoche) se puede escuchar al empresario responder sobre la cuota alimentaria de sus hijos: “El tema ese de los alimentos lo maneja un abogado civil que está en contacto con el abogado civil de la otra parte. Por lo que sé se fijó una cuota alimentaria provisoria y por lo que sé hay un problema de ejecución de bienes que están embargados, alquiler de un departamento, venta de rodados… Es un tema que lo están manejando ellos”.