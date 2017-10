Jorge Sampaoli se llevó un boceto de la última práctica en el predio de Ezeiza, pero sigue evaluando qué es lo mejor para jugar en los 2800 metros de altura y todavía no tiene nada definido. Ochos confirmados y tres dudas. Por lo menos hasta el entrenamiento de hoy a las 19 en la cancha del Emelec en Guayaquil.

De los once hay varios que juegan seguro: Romero, Mercado, Mascherano, Otamendi, Acuña, Biglia, Messi y Benedetto. Los otros tres están en duda: ¿entrarán Enzo Pérez y Eduardo Salvio como en la práctica del domingo? ¿Di María será titular?

Sampaoli no descarta del todo a Emiliano Rigoni ni al Papu Gómez. El que no jugaría de arranque es Ever Banega. Tampoco se descarta, aunque con menos chances, la inclusión de Federico Fazio en defensa para que Mascherano pase a jugar en la mitad de la cancha.

El DT hablará además en conferencia de prensa después del entrenamiento en Guayaquil. Será desde las 22 de la Argentina (las 20 hora local).

El seleccionado argentino volará recién el martes a las 10.30 en charter a Quito para tratar de evitar los efectos de los 2800 metros de altura. Irán a un hotel para almorzar y descansar y dos horas antes estarán en el estadio Atahualpa.