El uniformado asesinó a un presunto delincuente en Neuquén y ahora solicita una custodia porque tiene “miedo” a las represalias.

Un expolicía que está acusado de perseguir y matar a un joven de 21 años que había cometido un arrebato en una parada de colectivos en Neuquén, pidió a través de su abogado garantías para entregarse porque tiene miedo.

El joven, Jorge Alejandro Fuentes, de 21 años, habría sido asesinado el pasado sábado cerca de las 19 en cercanías de la Escuela 354, en Almafuerte, tras un arrebato en una parada de colectivo en Valentina Norte Rural.

Facundo Trova, defensor del sospechoso, afirmó “se quiere presentar, pero en tanto se le garanticen las medidas de seguridad a él y a su familia”. Además, el abogado señaló que el hombre le manifestó que al momento del hecho se encontraba en una chacra con su familia comiendo un asado. “Se trata de una familia de ex policías, tienen una fábrica de muebles donde trabajan y que mantienen un conflicto con los jóvenes que roban en el barrio desde hace tiempo”.

“Mi defendido fue exonerado de la Policía”, manifestó sobre su cliente. Todos en su familia “están aterrados” y que “le quemaron la casa” a su defendido, en la que vive con su mujer y sus dos hijos pequeños, afirmó. “No tienen el arma y la declaración del testigo presencial es dudosa”, añadió el defensor, y concluyó que no hay una versión firme para imputarlo. “Desde la fiscalía le dijeron que se presente ante la Policía”, aseveró, y aclaró que por su condición no puede ir a una unidad común.

En relación con el resultado del allanamiento realizado el lunes en la vivienda, Trova indicó: “Es extraña la aparición de una vaina servida calibre 9 milímetros en la casa de él”. “Un familiar de uno de los delincuentes es comisario”, deslizó y admitió que tienen sospechas “de una parte de la Policía”.

Por otro lado, sobre el allanamiento, el abogado manifestó “estaban esperando que no hubiera nadie en la casa para plantar la vaina”.

La versión oficial

El hecho se inició el sábado cerca de las 16:00, cuando a bordo de una moto, la víctima junto a un adolescente le arrebataron la cartera a una mujer en la parada ubicada en calle Crouzeilles al final, en Valentina Norte Rural. Allí, según relató un testigo a la Policía, el ahora prófugo vio el hecho y salió en persecución con su automóvil.

Intentó tocar de atrás la moto en la que iban los “motochorros” con la intención de detenerlos, pero no pudo. Después, los interceptó sobre la calle 6, descendió del auto y le disparó con una 9 milímetros al conductor, que cayó en el lugar.

La fiscal de la causa, Gloria Lucero, definió como “bastante positivo” al resultado del allanamiento realizado en la casa del ex policía, aunque no especificó qué pruebas fueron halladas.

Por otra parte, la fiscalía señaló que si bien no hay detenidos por el homicidio, el autor material del hecho ya fue identificado y dijo que “sería conocido”. Dado que la investigación está en curso, prefirió no dar detalles. Fuentes cercanas al proceso indicaron que el ex policía fue echado de la fuerza por apremios ilegales.

Fuente: Noticias Argentinas