A los numerosos incidentes ocurridos en el predio, se sumó el “gusto a poco” y los exorbitantes precios de la fiesta celebrada en Malargüe.

Un fraude a los visitantes y una falta de respeto a los malargüinos describiría, sin ser lapidario, el amargo trago que dejó la edición 2017 de la Fiesta Nacional del Chivo, celebrada hasta este fin de semana en Malargüe; situación que debe llamar a la reflexión a la organización y en especial al municipio conducido por Jorge Vergara Martínez, actor protagónico en el festejo, por lo menos en la foto.

Y es ni más ni menos que la realidad, la que lo demuestra. De 1011 chivos asados en ediciones anteriores que le valieron el récord en el libro de Guinness, este año se pasó a 400, muchos de los cuales no se vendieron por dos principales razones: la primera es que la cantidad de público asistente, bajó considerablemente respecto a otros años ya que no se comunicó en grandes medios, ni se publicitó como debería haberse hecho; y la segunda, los precios fueron realmente de “espanto”. Sólo la entrada salía 100 pesos, un chivo se conseguía en el orden de los 1.000 pesos, mientras que una porción (de menos de un kilo), se comercializaba a 200 pesos; sin contar bebidas, costos que no están al alcance de una familia, que es el principal público de la fiesta que nació con el objetivo de rendir homenaje al sufrido esfuerzo de puesteros y crianceros.

“Venimos desde San Rafael todos los años, porque es una fiesta que nos gusta, o nos gustaba. Este año elegimos el día que actuaba el “Chaqueño”(Palavecino) y la verdad es que nos fuimos decepcionados. Además de tener que esquivar borrachos, los precios eran altísimos y la fiesta en si, parecía más un “persa” que lo que supo ser años pasados”, señaló uno de los 7 integrantes de la familia Parada que viajaron a la fiesta celebrada en Malargüe.

Otros matices de la fiesta, fueron los numerosos incidentes ocurridos dentro del predio, que incluyó hasta menores apuñalados, reyertas, robos y otros detalles “olvidables”; que se suman al desprolijo manejo en las diferentes áreas del municipio, como turismo y prensa.

Y aunque muchos malargüinos acompañan aún esta fiesta que ellos mismos supieron forjar; los funcionarios que tan ávidos llegan a sacarse fotos para subir a sus perfiles de Facebook o en busca de robar algún “minuto de aire” o “foto en el diario”; son los responsables de que esta celebración tenga cada año más “gusto a poco”.