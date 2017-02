Diego Loscalzo dijo estas palabras ante los médicos al llegar al pabellón psiquiátrico en el penal de Melchor Romero. Además repitió sus deseos de suicidarse.

Sólo Diego Loscalzo sabe lo que realmente pasa por su cabeza. Cuatro días después de haber desatado la masacre de Hurlingham, por la que murieron cinco personas y un bebé a punto de nacer (más otras tres que quedaron heridas de bala), el asesino llegó el jueves 9 a la noche al penal de Melchor Romero, en La Plata, y fue alojado en un pabellón sanitario por el riesgo de que intentara suicidarse. El asesino entró a la Unidad Nº 34 cerca de las 22.30 y esta mañana fue nuevamente evaluado por un equipo de médicos psiquiatras de la Dirección General de Salud Penitenciaria ante quienes disparó una frase escalofriante: “No merezco estar preso, no hice nada que lo justifique”.

Según el informe médico, Loscalzo no presentó signos de angustia durante su relato de lo sucedido. Aunque dijo que no recuerda qué pasó la noche del domingo 5 de febrero cuando agarró el arma de su mujer Romina Maguna y empezó a disparar contra todos los que tenía enfrente (menos Uriel, el hijo de 11 años de su novia) sí admitió que sabe qué pasó antes y después de la masacre.

Tal como lo manifestó en los exámenes que le hicieron en la alcaidía de San Martín, y que motivaron el traslado al pabellón sanitario de Melchor Romero, Loscalzo volvió a expresar sus deseos de suicidarse por la situación que vive y porque, según dijo, “perdí a toda mi familia”.

Para los profesionales que lo evaluaron, el asesino “se encuentra vigil, orientado globalmente y no presenta alteraciones en la sensopercepción ni en la memoria”, conserva su capacidad de pensar y no está “delirante”. Es decir, a pesar de ciertos trastornos que exhibe Loscalzo, ningún médico ha declarado su demencia, lo que lo volvería inimputable. En estas condiciones, el ex empleado de Metrovías podrá ser juzgado y le espera una condena perpetua.

Loscalzo les contó a los médicos que hace un año empezó con inestabilidad anímica, aunque dijo que nunca hizo tratamientos para manejarlo. Los psicólogos que lo analizaron concluyeron que el asesino tiene “escasa contención y vínculos con familiares directos”. Días atrás, su mamá Mabel contó que hace dos años que no se ven.

En el primer análisis psiquiátrico que le hicieron cuando fue atrapado en Córdoba, Diego Loscalzo contó que a los 12 años fue abusado sexualmente por un familiar. Además reveló que padece el virus del VIH y que tiene ocho hijos con cuatro mujeres.

La pericia psicológica hecha esta mañana determinó parámetros similares a la psiquiátrica: al hablar, Loscalzo mostró “poca afectación por los crímenes que cometió y no evidenció angustia”.

Loscalzo arribó al penal de Melchor Romero con escoriaciones en ambas muñecas, una lesión en la zona izquierda de las costillas y otra detrás de la oreja izquierda. Según comentaron a Infobae fuentes judiciales, son todas lesiones leves y podrían haberse producido en el forcejeo con sus víctimas.

Alta médica para la menor baleada

Camila, la adolescente de 12 años baleada por Loscalzo en el segundo ataque de la noche del domingo 5, fue dada de alta hoy y continuará con controles ambulatorios. En tanto que su mamá, Mónica Lloret (35), continúa con evolución posoperatoria favorable en sala general donde sigue el control de las lesiones. “La paciente continúa con contención de los servicios de salud mental y social”, informó el parte médico del Ministerio de Salud nacional.