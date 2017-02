Soledad Silveyra fue la primera baja confirmada del jurado del Bailando 2017, en tanto se espera por la confirmación de Pampita que, según trascendió, sí fue convocada.

Luego del accidente doméstico que sufrió en enero, Soledad Silveyra se alejó de las redes sociales y de la prensa. En declaraciones radiales, la actriz habló sobre su lugar en el jurado del Bailando y horas después se confirmó que no formará parte del certamen.

“El Chato Prada me llamó cuando me accidenté, pero no hablé con nadie para el Bailando”, había indicado Solita: “Tal vez no soy una gran productora de peleas, no es un lugar que me genere demasiado placer. Me divierte mucho Marcelo (Tinelli) a nivel comediante, la saca del sombrero, tiene una capacidad de improvisación impresionante”.

En Los ángeles de la mañana se confirmó horas después que, finalmente, Solita no formará parte de la renovación del jurado del Bailando, mientras que sí están confirmados Moria Casán, Ángel De Brito y Marcelo Polino: Pampita sigue en duda.