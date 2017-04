Faltaba que se lo digan en la cara y después lo confirmen ante los micrófonos, nada más. Que Edgardo Bauza tenía los minutos contados en la Selección era un secreto público. Y este lunes, luego de una reunión entre los dirigentes de la AFA y el Patón -junto a su representante-, se confirmó lo que ya no era una primicia. “Le comunicamos a Bauza que no es más el técnico de la Selección”, soltó el Chiqui Tapia, flamante presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, y tomando la voz en su primer decisión fuerte en el cargo. ¿Y ahora?

El ya ex DT de la Selección fue a Ezeiza, pero sabía que no era un día más de trabajo. Fue como una despedida. Más tarde, casi entrada la noche, Tapia salió de la sede en la calle Viamonte y largó un par de frases. No mucho más. “Hicimos un acuerdo de palabra, pero no firmamos nada. El martes a las 19.30 habrá una conferencia de prensa en Ezeiza”, completó.

Qué dejó Bauza? En ocho partidos logró 11 puntos producto de tres victorias y dos empates -45,8% de efectividad-. Muy poco. Argentina está quinta en la tabla, en puesto de Repechaje. Complicadísimo… Y también dejó frases como “jugamos 10 puntos” luego de un corto 1-0 a Chile en el Monumental. El del insulto de Messi…

¿Y quién viene? Jorge Sampaoli sigue siendo el principal candidato, más allá de que tenga contrato en Sevilla. Ya desestimó ofertas de selecciones como Holanda y Qatar, y avisó que su acuerdo en España tiene aristas para salir del club si viene la Selección. Y la Selección va por él. Pero también por el Cholo Simeone. Porque desde AFA harán un intento para reunirse con el DT del Atlético Madrid, más allá de que hace un tiempo avisó que todavía no era su momento.