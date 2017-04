Es en adhesión al paro nacional convocado por Ctera.

En repudió a la represión de la policía a los docentes que intentaban montar una carpa itinerante frente al Congreso, este martes la Ctera convocó a un paro nacional al cual adherirá el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza(SUTE).

“Vamos a hacer paro y en Mendoza no habrá clases. Esto no era la carpa blanca, era una carpa itinerante para hacer clases públicas e informar sobre la situación de la educación en general, no solamente sobre salarios”, sostuvo el secretario general del gremio, Adrián Mateluna.

El dirigente agregó que “estas respuestas las debería dar el Gobierno llamando a paritarias nacionales. Ni siquiera se cumple con la Ley de Educación Nacional de 2006, ya que no se le da presupuesto a la educación”, disparó.