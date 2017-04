Crimen de Micaela: Maximiliano Wagner, mellizo del autor del femicidio que conmueve, expresó su estupor por lo que ocurrió: “Él no tenía que estar libre sino preso porque una persona así no está bien. No tiene que salir más”

Además, confirmó que su hermano “estaba armado” e intentó esconderse en la casa de su madre en la localidad bonaerense de Moreno. “Apareció de noche y mi mamá le dijo a la policía dónde estaba”, contó.

“Me sorprendió enterarme que mi hermano era el asesino de Micaela”, reconoció Maximiliano en referencia al crimen de la joven de Gualeguay, cuyo cuerpo apareció el pasado sábado en una estancia.

“La pena de muerte no se la deseo a nadie, pero espero que mi hermano no salga nunca más de la cárcel”, manifestó el gemelo del hombre que está acusado de asesinar a Micaela.