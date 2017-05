Cornejo anunció que San Rafael contará con nuevos vuelos directos con Buenos Aires, durante los meses de Julio y Agosto del corriente

La idea es fortalecer la temporada turística invernal de la Provincia y en especial del sur

En la actualmente, San Rafael cuenta con un vuelo diario a Aeroparque. Ese vuelo parte de Buenos Aires a las 9.55 y regresa de San Rafael a las 12.30.con la nueva propuesta extra se generan dos frecuencias semanales mas.

El mandatario indicó que : “Siempre el sur mendocino se vio perjudicado por la falta de inversión y no tener los servicios adecuados en materia aerocomercial. Hoy el Gobierno Nacional trabaja en una estrategia muy agresiva en este tema, y en particular Aerolíneas Argentinas que tiene por objeto ampliar sus vuelos de cabotaje. Nosotros aprovechamos esta situación para gestionar nuestros vuelos pendientes. Muchos son los servicios que se están agregando en Mendoza y este estaba en nuestras prioridades. Estamos gustosos de recuperar ese vuelo, y ahora va a ser directo, son dos vuelos más semanales”.

Cornejo resaltó que “la tendencia va a ser mayor por las políticas que está desarrollando el Gobierno Nacional y por las inversiones que se hacen en los aeropuertos, en particular en el de Mendoza, que es uno de los pioneros. Vamos camino a pasajes más económicos, mayor frecuencia y sin dudas San Rafael no puede estar afuera de esto. No nos vamos a quedar de brazos cruzados para seguir incrementando estos servicios”.

Por su parte la gerente de la Empresa indicó que “Actualmente, aerolíneas es el único operador que une San Rafael con bs as, pasan de 7 a 9 frecuencias semanales durante julio y agosto, y se reforzaran jueves y sábados con doble frecuencia para favorecer la temporada invernal, por eso se eligieron esos días”, destacó Goncalves y agregó que “en Mendoza también se reforzaran los vuelos, pasando de 59 frecuencias semanales a 63”.

En las dos frecuencias que se sumarán para los días jueves y sábados, el vuelo partirá de Buenos Aires a las 10.15 y 13.15, regresando de San Rafael a las 12.50 y 15.45.

El Gobernador estuvo acompañado por Lucas Quesada, vicepresidente del Emetur; Federico Zamarbide, delegado sur del Emetur; y Gabriela Goncalves, gerente regional de Aerolíneas Argentinas.