Lo afirmó Juan Carlos Schmid, que será candidato a diputado nacional por el PJ de Santa Fe. Además, criticó las presiones de la ex Presidenta para evitar una interna.

Es uno de los más críticos del Gobierno, dentro del triunvirato que conduce la CGT, pero también es duro con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con el traje de candidato a diputado nacional por el PJ de Santa Fe, Juan Carlos Schmid afirmó: “El adversario político es el que está enfrente. Sin embargo, pienso que los que nos llevaron al país al naufragio no pueden ser quienes conduzcan ahora”, en una clara referencia a la posible candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández al frente del PJ en la provincia de Buenos Aires.

“Es una enorme contradicción no ir a una discusión interna. Cristina debería aceptar ir a unas PASO, ella misma las creó”, manifestó el secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento a FM La Patriada, en un guiño al ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo.

En Santa Fe habrá PASO dentro del justicialismo: Schmid enfrentará en la interna peronista al precandidato kirchnerista Agustín Rossi, ex diputado y ex ministro de Defensa.

A su vez, el dirigente sindical apuntó contra el Gobierno nacional por las últimas cifras que difundió UNICEF sobre los índices de pobreza.

“Son el reflejo del fracaso” de la conducción de Mauricio Macri, remarcó. Y aseguró que en caso de que el rumbo económico “no cambie”, la CGT se mantendrá en alerta sobre nuevas medidas de fuerza, aunque advirtió que “habrá que ver cómo se configura el espacio político después de las elecciones”.

Hace un mes, Schmid había dicho que descartaba competir pero “sí avanzar en la unidad del PJ”, porque “hay sectores de la política que están dispuestos a llevar adelante este paso”. Sin embargo, ahora jugará por el peronismo santafesino.

Como consignó Clarín hace dos días, actualmente hay once diputados de origen sindical y a cinco de ellos se les vence el mandato en diciembre. Son Héctor Daer (que se fue del Frente Renovador); Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo); Oscar Romero (Justicialista); Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular) y Edgardo Depetri (FpV). Aunque no lo dicen abiertamente, la mayoría buscará su continuidad.