Luego de que se conocieran los chats del cantante con su ex, Valeria Aquino, la participante del “Bailando” aseguró que se volvieron a distanciar y ya no habría vuelta atrás.

La paz entre Silvina Luna (37) y Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk (30) duró lo que un suspiro. A sólo cinco días de haberse amigado, la participante del Bailando aseguró que volvieron a distanciarse y que esta vez, será definitivo.

“Lo único que puedo decir es que me separé definitivamente. No tengo más nada que hablar de Ezequiel”, le dijo la actriz de Abracadabra a Tomás Dente, uno de los periodistas de Nosotros a la mañana.

La nueva ruptura coincide con la difusión de unos presuntos chats del cantante con su ex, Valeria Aquino, mamá de su hija, Alma. Luna confirmó que sabía de la existencia de la conversación, pero no los detalles: “Él me contó hace unos días, pero ayer me llegaron los demás”.

Los participantes del Bailando tomaron ayer a la noche la decisión de separarse nuevamente. Sobre la charla que tuvo por Whatsapp con su ex, El Polaco argumentó que “estaba borracho”.

“Te extraño. Yo siempre te amé. Es más, lo sigo haciendo, Vale”, le había dicho el cantante a Aquino: “Aunque no me quieras a veces tengo ganas de abrazarte, y te pienso. Sos la mujer más hermosa que conocí y la mamá de mi hija. No sabés lo que te extraño”.

Silvina y El Polaco se pusieron de novios en el verano mientras ambos hacían temporada en Villa Carlos Paz con la obra Abracadabra. Luego de haber estado separados menos de una semana, el miércoles pasado arreglaron sus diferencias y apostaron nuevamente al amor.

“El sentimiento no se va de un día para el otro, seguimos enamorados pero fuimos muy rápido con todo y ahora necesitamos parar la pelota y ver cuán real era nuestro amor para seguir con nuestros proyectos o no”, había dicho ella entusiasmada con el reencuentro a Los ángeles de la mañana.