a ex presidente Cristina Kirchner ofreció una conferencia de prensa. Fue en la sede del Instituto Patria, donde criticó en duros términos al gobierno de Mauricio Macri, denunció que es objeto de una “persecución judicial” y dijo que está convencida de que integra una lista negra que se encuentra en poder del actual jefe de Estado.

“El Presidente tiene una lista negra y yo la debo encabezar. No me queda más que pensar que se trata de un eufemismo de los que tendríamos que desaparecer de la Argentina para que el país no tuviera problemas”, disparó la candidata a senadora nacional.

“Hacemos responsable al presidente, Mauricio Macri, por un uso partidario obsceno, donde el Poder Judicial actúa como fuerza de tarea del Poder Ejecutivo. Lo hacemos responsable de jugar sucio, de vulnerar los derechos de millones de personas; de permitir que el juez más desprestigiado de la Argentina manipule el proceso electoral, generando un clima de persecución”, amplió.

También advirtió sobre el deterioro de las garantías electorales, algo que desde Unidad Ciudadana señalan de forma reiterada, para alertar sobre la posible manipulación en el resultado de las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre. “(En las PASO) Ya festejaron una victoria que no fue…”, recordó para fundamentar su postura.