Miles de mendocinos, salieron a las calles para repudiar el accionar de los jueces de la Suprema Corte.

Miles de mendocinos de diversos espacios políticos, y movimientos de DDHH, salieron a las calles este miércoles para repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, bajo la consigna #Noal2x1.

“Queremos que se anule ese fallo, todos los ítems que tenga. Es un fallo muy peligroso, no sólo para los que sufrimos la dictadura, sino para todos los argentinos”, señaló María Domínguez, titular de Abuelas de Plaza de Mayo en Mendoza.

“Hemos pasado horas muy feas, pero no les vamos a dar el gusto. No nos han vencido y no nos van a vencer, hace 40 años que luchamos y si tenemos que hacerlo 40 más, lo haremos. Este fallo es de lo más infame”, agregó la activista.

En tanto los organismos de Derechos Humanos confirmaron que impulsarán en las próximas horas el juicio político contra Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los 3 jueces que votaron a favor de permitir el 2×1 para genocidas.