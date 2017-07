De esta manera el radical confirmó la ruptura profunda dentro del oficialismo.

Tras pegar el “portazo”, el senador Raúl Ferrer se expresó en álgidos términos hacia la conducción del radicalismo, y explicó que tanto su salida como la de Soto, obedece a la forma y la metodología de trabajo en el oficialismo.

“Si un proyecto llega del Ejecutivo para poder debatirlo y desmenuzarlo. Muchas veces hemos votado proyectos que han llegado el día anterior. No puedo decir autoritarismo, sino que no nos convoca para tratar determinados temas”, dijo Ferrer.

Respecto a los rumores que dispararon la salida, el legislador radical aclaró:

“Yo no le pedí la reelección a nadie, ni al gobernador ni al intendente de mi departamento con quien no me hablo hace cuatro meses ni a Julio Cobos…Sencillamente no creo en las reelecciones. Yo he dicho que no creo en las reelecciones. Llamativamente el 1 de mayo la cámara era maravillosa. Pero 50 días después la cámara es un desastre…es llamativo el cambio en 50 días”, se quejó.