Después de decir que “si estuviera procesado como Cristina Kirchner, no sería candidato” y asegurar que “su proceso se agotó”, Florencio Randazzo volvió a la carga contra la expresidenta y vinculó la derrota electoral del Frente para la Victoria con su decisión de “elegir candidato a dedo”.

“Mauricio Macri ganó por algún acierto, pero sobre todo por error nuestro: elegir candidato a dedo y soberbia”, dijo el precandidato a senador de Buenos Aires por Cumplir en conversación radial con Plato Fuerte. Además, cuestionó que la expresidenta votará en Santa Cruz y será candidata en Buenos Aires. “Es legal, pero yo no lo haría”, aseguró.

Randazzo no ahorró en críticas al gobierno de su exlíder política y dijo que “fue una locura” haber tenido a César Milani al frente del Ejército y que no hubiera puesto a Amado Boudou como vicepresidente. También, buscó diferenciarse del exministro de Planificación procesado, Julio de Vido y señaló: “En las cosas en las que está imputado yo puse SUBE y GPS para transparentar”.

Florencio Randazzo cargó además contra La Cámpora y manifestó que sus dirigentes “dejan mucho que desear”. “Yo no pertenecí a ninguna Gestapo y jamás perseguí ni descalifiqué a nadie”, agregó. Por otro lado, el dirigente justicialista aprovechó para criticar a la expresidenta por no ir a una interna y armar un frente propio: “Si me hubiera ido por fuera como ella ¡las cosas que habrían dicho! Solo quería competir, uno no deja de hablar con alguien aún en las antípodas de su pensamiento. Salvo si es represor”.

Por último, el exfuncionario K cruzó a Macri por mostrar fotos de su hija Antonia y consideró que “exhibir a la familia también es inmoral”. Además, remarcó que él es “uno de los pocos” que critica a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal”.