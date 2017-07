El espacio liderado por Jorge Tanús y Patricia Fadel, apuesta al agro, la ganadería y el turismo en el Sur Provincial.

Durante esta semana, Jorge Tanús, actual Diputado Provincial del PJ, inició la presentación de pre candidatos en el Sur Provincial, de cara a las internas que se definirán en los primeros días de agosto, donde saldrán los candidatos con que el peronismo enfrentará a las otras fuerzas políticas en busca de las bancas que se ponen en juego tanto en el Congreso Nacional, como en la Legislatura y los Concejo Deliberantes.

Habiendo iniciado el recorrido en Malargüe durante este lunes, durante la mañana del martes en el Hotel Vechia Terra de San Rafael, el legislador presentó a los candidatos que lo acompañarán en la lista.

“Nuestra propuesta política al Congreso en la primera etapa tiende a resolver lo inmediato que es la situación está pasando hoy la gente, con muchas dificultades en tres aspectos: el primero es poner una suspensión a las tarifas que hoy están teniendo los servicios públicos, impuestos y muchas otras cargas que hoy el Estado le está poniendo a la gente. Lo segundo es consolidar los derechos sociales que la gente adquirió en los últimos 12 años, y que hoy los discute cualquier funcionario de segunda o tercera línea a nivel nacional, como ser los derechos sobre el PAMI, las Pensiones por Discapacidad, donde cualquier funcionario se atreve a modificar un estatus social que tiene la Argentina y sobre todos los más desprotegidos. Y lo tercero que es impostergable, es suspender la toma de deuda externa que ya superó los 100 mil millones de dólares, donde el Congreso tiene que poner un freno a esta situación desequilibrada del Gobierno Nacional de toma permanente de deuda internacional que pagarán muchos argentinos en el futuro”, señaló al respecto Jorge Tanús, candidato en primer término a Diputado Nacional.

“Y no pasa por poner palos al gobierno, sino por el contrario. Proponer cosas y ayudar al gobierno para que le vaya bien a todos los argentinos”, enfatizó el dirigente Azul.

Respecto al gobierno provincial, Tanús aseveró que Cornejo “no hace nada. No hay ninguna previsión presupuestaria para que el agro o las industrias puedan acceder a lineas de crédito social que sostengan las empresas, como así tampoco para malla antigranizo, levantar la cosecha, o líneas para poda. Hoy el gobierno provincial no inyecta esos recursos para sostener las economías y el resultado está a la vista. Se permitió la importación de vinos chilenos, y todo el stock vínico de los productores local, no se puede vender, y el precio del vino que había alcanzado un valor aceptable, tiene una competencia completamente desleal con las importaciones”, aseveró.

Por su parte, el dirigente malargüino , Juan José Narambuena, pre candidato en primer término a Senador Provincial por el Cuarto Distrito, puntualizó: “Nuestra propuesta está focalizada a trabajar en conjunto con los representantes de los tres departamentos que integran el Sur Provincial, en los temas que tiene que ver con la región, tanto en lo que respecta a agro, ganadería, turismo y educación, que serán ejes primordiales de nuestro trabajo en la Legislatura”.

Narambuena también destacó también la importancia de “las rutas que unen a los tres departamentos, por ejemplo la Doble Vía entre San Rafael y General Alvear, trabajando en conjunto para lograr la Ruta 188 que une Alvear con Malargüe”.

“Una característica del espacio “Construyendo Mendoza” , es que quienes los integramos tenemos conocimientos precisos de las realidades del distrito al que representamos, porque el Norte vive una realidad distinta a la del Sur Provincial. Por ejemplo, uno de los temas de mi Malargüe en que haré hincapié, tiene que ver con la caza control del puma y el zorro, un proyecto que ya desarrollé junto a mis pares en el Concejo Deliberante, y si bien fue elevado a las cámaras legislativas provinciales, a la fecha no hay respuestas a nuestros puesteros, cuya actividad principal es la ganadería menor, y motor económico del departamento”, enfatizó Narambuena.

“Y el proyecto no pasa por la caza, sino con una intervención inteligente en favor del puestero, dándole este apoyo para que tenga más rentabilidad, ya que en la gran mayoría de los casos, la venta de animales forma parte de su principal ingreso, y a raíz de esta depredación, se ve afectado”, finalizó.