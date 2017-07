Yanina Latorre (48) contó detalles de las charlas privadas que tuvieron con Diego Latorre (47) en Punta del Este, destino que eligieron para “descansar y hablar en un lugar neutral” después del escándalo mediático en el que quedó involucrado el comentarista deportivo tras una supuesta infidelidad con Natacha Jaitt (41).

“Necesitábamos descansar, estar tranquilos y ver qué nos pasaba. Pudimos charlar. Estuvimos bien, muy relajados”, contó este martes, todavía desde Uruguay, en Los Ángeles de la mañana. “No hubo reconciliación porque no hubo separación. No me peleé y no creo que me vaya a pelear”, aclaró la panelista.

Ahora si volvemos…hasta la proxima @enjoypuntadeleste Una publicación compartida de Yani Latorre (@yanilatorre) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 8:46 PDT

También volvió a hablar de la repercusión mediática y defendió la decisión de que su hijos y Diego Latorre hayan ido a Showmatch: “Es mi vida y mi familia. Lo mejor que hago en la vida es ser madre y todo esto lo hago por mis hijos. No voy a permitir que nadie juzgue lo que estoy haciendo. Yo decido lo que hago con mis hijos. El ‘Bailando’ es mi lugar de laburo y yo, Yanina, decido que vayan a verme. Esas son mis decisiones como madre”.

“Nunca estuvimos mal. Está todo con la misma armonía. A veces hay más diálogo, a veces uno sufre más, otras un poco menos. Es un proceso largo y bastante angustiante. Lloramos un montón los dos estos días”, agregó sobre la convivencia en Punta del Este.

Por último, Yanina contó que “se cae de maduro” que Diego Latorre está arrepentido aunque “es más profundo que un arrepentimiento, es más un tema de él que tiene que solucionar”.