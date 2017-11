Desde Dubai, con la ayuda de su novia Rocío Oliva, “El Diez” grabó un video en el que no se guardó nada y disparó contra todos.

En primer lugar, respondió a los que le reclamaron por sus fotos con Carlos Menem y Jorge Rafael Videla: “Podemos tener contradicciones. Lo de Menem fue porque le mataron al hijo, acuérdense de que él estaba en contra de la Selección y el que lo salió a torear fui yo”.

“Con Videla no, Videla tomaba whisky con Mirtha Legrand, conmigo no tomaba whisky. A mí me hizo rapar el pelo hermoso que tenía, con todos rulos, y me llevó a la colimba. No me la hizo zafar”, dijo sobre su vínculo con quien fuera presidente de facto durante la última dictadura militar.

Pero sus críticas a la diva de los almuerzos televisivos no terminaron ahí. Luego, planteó: “Debería hacer un programa con los chicos desaparecidos y sería un buen adiós a esta tierra”.

En la continuidad de la transmisión, Maradona retomó la cuestión política: “Podemos discutir y hablar por una Argentina mejor. Sabemos que la Argentina mejor no es la actual, como tampoco fue la Argentina que pasó. Me dicen cómo se hizo multimillonaria la presidenta, pero por qué también no dicen que Elisa Carrió denunció a 90 tipos que se enriquecieron y no hay preso ninguno”.

“Yo no me peleo con nadie, digo las cosas que siento. Creo y veo que este presidente se creyó que estaba en Boca y está en Argentina, que es mucho más grande”, insistió una vez más en sus críticas a Mauricio Macri.

Antes de partir de la práctica del Al Fujairah –equipo que dirige en la segunda división de los Emiratos Árabes–, reconoció que no vio el partido de Boca ante Lanús y que no sabía cómo había salido el equipo de Barros Schelotto.

“Vi un pedacito, nada más ,y no me gustó. Había llovido mucho, no se podía jugar, prácticamente”, comentó, y, al ser consultado sobre su opinión sobre el presidente de Boca, no dudó: “Si (Daniel) Angelici es Macri, yo lo toreo como toreo a Macri”.

“El Diez”, además, destacó a Darío Benedetto y a Lucas Alario. “Ellos son cinco (Mauro) Icardi”, deslizó para cargar nuevamente contra el delantero del Inter de Italia.

Finalmente, anticipó que en el futuro irá por la presidencia de la AFA: “Voy a participar en las elecciones, pero primero tengo que reunir algunos centavos. Si no tenés un colchón de dinero, en la AFA te comen”.