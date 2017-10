Se trata de dos obreros que fallecieron tras ser aplastados por una medianera.

Dos hombres, de 30 y 32 años, murieron hoy luego del derrumbe de una medianera en una obra en construcción en la calle Valentín Virasoro 1638, en el barrio porteño de Villa Crespo, informó el SAME.

“Cuando llegamos al lugar ya habían fallecido y no había forma de asistirlas. Aún no nos hemos retirado del lugar, pero sabemos que no hubo otros heridos”, indicó Alberto Crescenti, titular del SAME.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a la agencia Télam, el accidente se produjo luego del derrumbe de una medianera mientras trabajaban en una obra y provocó la muerte de dos obreros que trabajaban en ese momento en el lugar.

“Era una obra en construcción de planta baja solamente. Se produjo el desprendimiento y dos trabajadores quedaron debajo de los escombros”, informaron las fuentes.

En el lugar trabaja personal de Bomberos de la Ciudad y está presente una ambulancia del SAME.