Beyoncé encabeza las nominaciones de entrar en la entrega de premios anual de 59º, pero la talla de Adele y Drake pueden echar a perder su sus aspiraciones?

Hasta ahora estos son los premios ya entregados

Mejor álbum vocal pop: Adele – 25

Mejor canción de rap: Drake – Bling Línea Directa

Mejor canción R & B: Maxwell – Lago por el Océano

Mejor álbum de música country: Sturgill Simpson – Guía de un marinero a la Tierra

Mejor álbum vocal de jazz: Gregory Porter – Llévame hacia el callejón

Mejor baile / álbum electrónico: Canal de flujo – Piel

Mejor grabación dance: The Chainsmokers – No me deje abajo

Mejor vídeo musical: Beyoncé – Formación

Mejor canción escrita para medios visuales: Justin Timberlake -Can’t Stop the Feeling

Mejor banda sonora p