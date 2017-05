Daniel Scioli sorprendió contando en el programa que Jorge Rial conduce en A24 que será padre a los 60. Después de todo el escándalo que se desató, tras la acusación de Gisela Berger que lo tildó de infiel, aseguró que está contento por la noticia. Aunque su ¿ex? pareja dice lo contrario.

En diálogo con Ciudad Magazine, la modelo confirmó que él le pidió que abortara. “Cuando me entero de que estoy embarazada y se lo digo, su reacción fue, ‘No. Esto es una cagada, esto es una cagada. ¿No hay algo para hacer?’, refiriéndose a un aborto. Es una locura todo, no entiendo nada de lo que está pasando. Estoy completamente en shock”, agregó.

En Intrusos, Jorge Rial hizo su descargo y resaltó que gracias a dos mujeres que no quisieron abortar, él se convirtió en papá de Morena y Rocío. “Lo que pasó después de la nota a Scioli hubiese preferido pasarlo de largo. Es oscuro, se ve lo peor que tenemos cada uno y no es bueno esto. Más allá de que mi único lugar fue el de hacer la entrevista, hoy cuando se repetía la noticia y se pegaba con todo lo que dijo Gisela, es un lugar que no me gusta, porque yo tengo una historia personal que me pone en un lugar de mierda”, arrancó diciendo.

Luego recordó cuando Luis Ventura, integrante de su programa, contó que iba a tener un hijo extramatrimonial con Fabiana Liuzzi y que, en un principio, le pidió que abortara para no tener problemas con Estelita, su mujer: “Alguna vez en este programa pasó algo muy fuerte y tuve que tomar una decisión con todo el dolor del mundo. Y que todavía duele. De golpe ver todo esto… A mí la primicia del embarazo no me cambia en nada. Hubiese preferido que no pase todo lo que pasó después. Esa es mi sensación, estoy abrumado”.

Y remató: “Estamos hablando de algo muy grave, muy oscuro. ¿Cómo hacés para convivir con alguien que te dice ‘abortá’? Estoy tratando de entender. Yo estaba enojado porque saltan cosas personales mías. Nombrar la palabra aborto con una ligereza, como si fuera normal, vaciás de contenido la lucha de muchas mujeres”.