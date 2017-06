Según un sondeo en la población mendocina, que está asalariada, la mayoría no gastará su aguinaldo en forma compulsiva e inmediatamente lo cobre.

Para muchos será un consumo de este monto (aguinaldo) en “cuentagotas” o para decirlo desde un punto de vista de la economía pasará a ser un “Ahorro Obligado”

La respuesta de la gente, no solamente es intuitiva ante la realidad, sino que surge de la experiencia propia de su “economía familiar”, en definitiva es la que mejor maneja.

Claro que es entendible el pensamiento común de muchos mendocinos, cuando no tienen un horizonte certero, de la situación económica en un futuro inmediato.

La población asalariada, en su mayoría, viene sufriendo lo que comúnmente conocemos como “pérdida del poder adquisitivo”, siendo esto: “sufrir el aumento de precios de los bienes y servicios que consume, por encima del incremento que recibe de su salario”.

En términos más económicos, y en nuestra querida Mendoza, si se compara el periodo entre Abril 2016 y Abril de este año, la inflación acumulada en la provincia es del 26,4%. Tomando los datos de estos primeros cuatro meses del año, el cálculo indica que podría llegar hasta el 30%, casi duplicando los aumentos de salarios, impuesto en algunos casos, por decreto a los trabajadores y trabajadoras estatales. Y si hacemos lo propio con lo publicado para el mes de Mayo último 1,6% la inflación ya acumula en cinco (5) meses el 11,6%.

El problema es que la información “optimista” que trasmite el gobierno de Cornejo, lejos está de los números que marcan la economía, y en especial se pretende mirar desde ahora en adelante, sin tener en cuenta casi 18 meses de gobierno, donde se ha destruido la economía mendocina generando una alta tasa de desocupación, pérdida de actividad económica, nula inversión y lo más lamentable que Mendoza es la campeona nacional en índices de pobreza que ronda el 36 %.

Precisamente este panorama y sumado a la pérdida del poder adquisitivo que ya sufrió la gente, en este periodo de gobierno, dato que se estima ronda el 6 % hace que la “población asalariada” reaccione “intuitivamente” como ya habíamos anticipado, la gente consultada dijo que lo hacía.

Es decir, que el tradicional “Aguinaldo” no ira a reactivar el consumo, sino que se transformará en un ahorro obligado, por cuanto al no alcanzar el salario mensual para satisfacer la compra de los bienes y servicios, la población lo guardará para reforzar su ingreso, que destinará a su consumo futuro (meses siguientes). Y en muchos casos, algo que la gente no ha confesado pero todos sabemos, irá a pagar deudas contraídas en base a mantener el consumo habitual que tenia la población ( acumulación de saldo de tarjetas de créditos, prestamos personales atrasados etc etc ), y en las mejores de la situaciones también hay que considerar que los consumidores cruzaran nuestra Cordillera para hacer rendir sus pesos comprando bienes a menos de la mitad de los que cuestan en Mendoza.

Lo cierto es que desde economía a través de los medios de comunicación “auguran” que todo lo que paga el Gobierno de Cornejo en aguinaldo, que ronda los 2800 millones de pesos, y que es legal y obligatorio hacerlo, irá a reactivar el consumo mendocino, como si la realidad fuera por una vía y la visión del Ejecutivo por otra.

Como decía un viejo refrán “la única verdad es la realidad” y para que haya mayor consumo en la Provincia, el Gobierno deberá resolver, en medio período que le queda para gobernar, como hace para reactivar la economía regional de Mendoza, para que: no se sigan abandonando la producción primaria, generar mayor empleo, detener el aumento de los cierres de negocios y fábricas; así a fin de este año, al menos los pobres y los indigentes de Mendoza no sean noticia nacional.

Editorial