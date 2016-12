Ante los recientes casos de muerte producidos por cirugías plásticas, lamentable situación que no solo se da en la Argentina y en particular en Mendoza, donde recientemente ha salido a luz horrorosos casos de prácticas de muerte, sino que el mal está generalizado en varios países latinoamericanos como europeos.

Hemos pretendido llevar un numero de consejos útiles que pueden salvar vidas, y que han sido ofrecidos públicamente por la cirujana Triana Lina, actual presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, SCCP, y son los siguiente:

¿Sabe quién es el cirujano?

Lo primero que un paciente debe tener en cuenta es si el cirujano que lo va a operar es en realidad un especialista en cirugía plástica, indica la Doctora.

Eso significa, explica ella, saber si ha recibido formación en esa área durante 4 a 5 años de dedicación exclusiva, es decir, en la que el médico se dedica solo a estudiar esa especialidad.

Ante el riesgo de títulos o diplomas falsificados, pertenecer a una asociación de médicos especialistas en cirugías plásticas garantiza su autenticidad, porque esas entidades hacen el filtro antes de aceptar un especialista en la agremiación. “Verificamos además unas competencias específicas, si estudió ciertas materias con cierta intensidad horaria, exigimos tres años de experiencia ejerciendo la cirugía plástica y cursos de actualización”, explica Lina Triana.

Fabián Hernández, cirujano plástico del HUV, especifica que los riesgos se pueden originar por complicaciones o por actos de negligencia. “Todo procedimiento quirúrgico tiene un porcentaje de eventos probabilísticos. Una extracción dental o una biopsia, pueden presentar complicaciones que van desde infecciones, que se abra la herida hasta la muerte”, explica.

Esos porcentajes son muy bajos si no hay factores de riesgos identificados, pero si los hay, como edad, enfermedades previas, estado de deficiencia inmune, los riesgos son más elevados.

Y por negligencia ocurre cuando no se toman las medidas de seguridad necesarias, dice. Por ejemplo, llevar un paciente a cirugía no valorado, tiene un riesgo anestésico. O no estar pendiente del paciente y mandarlo a la casa, luego de una cirugía compleja.

El galeno explica que hay que diferenciar bien si fue una complicación y a la persona le pasó algo que ella y su familia sabían que le podía ocurrir y decidió voluntariamente asumir ese riesgo, o si hubo negligencia porque el médico sabía ese riesgo, no les avisó, no tomó las medidas necesarias y ocurrió algo diferente en el acto quirúrgico o manejo del paciente.

“Hay decisiones que el médico no deja al parecer del paciente, como si este se va para la casa o si toma un medicamento o no. Esas son conductas de prescripción médica y con base en la situación de riesgo, el especialista las determina”, dice.

En una cirugía ambulatoria (procedimientos cortos y con anestesia local) el paciente sí se va para la casa. “Pero en cirugías mayores, que implican más de una cavidad o una extremidad y tienen sangrado se deja en observación en espera de que ese riesgo de sangrado disminuya y después de ciertas horas se da de alta”, sostiene.

Señala, además, que operar es una decisión conjunta del equipo quirúrgico: cirujano, anestesiólogo, el ayudante (otro cirujano plástico) y el paciente. Hay unos criterios muy claros de tiempos de cirugía, cuántos procedimientos se alcanzan a hacer, según protocolos de la Sociedad Colombiana de Anestesia. “El error parte cuando el equipo quirúrgico toma la decisión de hacer un procedimiento muy extenso, esas decisiones no se toman en el quirófano, sino en el consultorio con el paciente”, insiste.

Para Alfonso Riascos, cirujano plástico del Centro Médico Imbanaco, se debe observar que el especialista tenga experiencia; de lo contrario, puede no tener una técnica apropiada y eso puede prolongar el tiempo en el quirófano y traer complicaciones. “Puede que no se mueran, pero después llegan donde los cirujanos certificados con cicatrices y lesiones permanente”, comenta el especialista.

“Si tiene alertas rojas, no lo opero”

Así como el paciente debe elegir un buen cirujano, el médico debe escoger un buen paciente, es decir, que sea apto para la cirugía plástica que se desea practicar.

Esa decisión exige chequeos y exámenes para verificar su estado de salud y reducir riesgos. “Que tenga un nivel de hemoglobina correcto para ir a cirugía, que no tenga infección urinaria o lupus, por ejemplo”, explica la cirujana Triana.

En su opinión, un obeso extremo no es paciente para operar. Como tampoco lo es una mujer que tome terapia de reemplazo hormonal. En cambio, la hipertensión o la diabetes controladas, permiten hacer el procedimiento.

Su máxima recomendación es hacer una evaluación personalizada del paciente. “Si tiene presión alta y hasta preinfartos, ya no es candidato a cirugía. Un diabético con problemas hepáticos o renales, tampoco”, aclara.

“Siempre le digo al paciente: cuando le pregunto datos, no es por chisme, sino que necesito saber si debo prender banderitas rojas, que son las que miden el riesgo de mi paciente”, explica.

Allí cuentan la edad, cuánto mide y cuánto pesa, qué medicamentos toma, qué enfermedades ha tenido, qué cirugías se ha hecho, si hay antecedentes de haber hecho trombos él o su familia y hasta el índice de masa corporal.

Los especialistas coinciden en que el riesgo aumenta con la edad. Para el cirujano plástico Fabián Hernández, del HUV, depende de la reserva orgánica del paciente. Una persona de 45 años, que corre 10 kms., se alimenta bien y tiene una vida sana, tiene mejor reserva orgánica que otra de 20 años, que ha tenido enfermedades, accidentes o cirugías y no se cuida. “La edad no es un factor aislado, es toda la condición médica. Claro que esa reserva orgánica va declinando a medida que se envejece y es cuando más atención el cirujano tiene que prestar”, resalta.

Un error del paciente es creer que el cirujano plástico le puede resolver todos sus problemas, advierte la médica. “Hay que escucharlo, puede que se esté haciendo el procedimiento por la razón equivocada. Si una señora cree que porque se va a levantar los senos, el marido va a volver donde ella, no es una razón válida. Hay personas a las que es mejor mandarlas donde el pastor, el sacerdote o el psicólogo”, sostiene.

Así, puede devolver a una mujer delgada que se quiere hacer una liposucción. “Hay que decirle, no, usted no necesita lipo, vaya al gimnasio, coma bien”. También es común devolver a las que tienen obesidad, que deben bajar de peso, o las gorditas, pero mal nutridas y deben tomar hierro, antes de operarse. Y a las que sufren Síndrome Dismórfico Corporal, enfermedad mental por la que el paciente nunca se siente bien con su apariencia, va de cirugía en cirugía, pero insatisfecho. “A ese paciente hay que prenderle la banderita roja porque necesita es soporte psicológico, no una cirugía”, asevera.

No se meta en un garaje

Es importante que el paciente confirme si la clínica donde se va a operar tiene habilitación de los Organismos de control de la salud de cada Pais, provincia o Municipio de corresponder.

Más importante aún es que el paciente sepa para qué está habilitada la clínica: si es para consulta, para pequeña cirugía o para cirugías de mayor complejidad, explica la médica. La cirujana precisa que en el Valle del Cauca, en su Pais donde ejerce, hay 47 clínicas habilitadas para cirugías plásticas de tercer nivel o alta complejidad.

“El sitio puede ser muy bonito, pero si está habilitado para cirugías ambulatorias, por ejemplo, pero están haciendo otras cirugías complejas como una liposucción, el riesgo es mayor”, dice la cirujana.

Eduardo Bolaños Quintero, cirujano laparascopista y bariátrico, recomienda que cirugías como las de su especialidad “se deben hacer en un sitio donde haya Unidad de Cuidados Intensivos, banco de sangre, buena imagenología y demás recursos necesarios si se llega a presentar un efecto no deseado o una complicación”.

Además se enfatiza que “si la persona hace una alergia al antibiótico, que es un shock fuerte, tiene que ser intubada porque puede dejar de respirar. Por eso, no debe ser en el establecimiento más barato ni con el cirujano más barato ni donde más barato le hagan las cirugías porque lo barato sale caro”.

“Que tenga todas las medidas de seguridad, no en un garaje”, dice la cirujana plástica y alerta que en esos ‘garajes’ es donde más inyectan biopolímeros. “Es gente inescrupulosa, no son ni médicos, solo lo hacen por lucro y abusan de los pacientes”.

“No más de cinco horas”

Puede que el paciente se quiera hacer de todo en un solo procedimiento, desde la punta del pelo hasta la punta del pie, pero eso no es posible porque aumenta el riesgo. Cuantas más áreas del cuerpo se toquen, más riesgosa es la intervención, plantea la médica cirujana Lina Triana.

De pronto se pueden practicar dos o tres, pero depende del tipo de cirugías, del estado de salud del paciente y de cuánto tiempo demoraría en quirófano. Analizadas estas y otras variables, el cirujano plástico y el paciente llegan a un consenso sobre qué se puede hacer.

Con eso, el especialista define el plan quirúrgico, que establece cuánta grasa se le va a extraer, cuánto es el sangrado permitido y cuánto durará la cirugía, qué tipo de prótesis se le van a implantar y en qué tipo de clínica y de quirófano se le va a operar, según si el procedimiento es mínimamente invasivo o si es de alta complejidad.

El cirujano plástico Alfonso Riascos admite que entre más cirugias se practiquen crece el riesgo porque aumenta la posibilidad de que haya más sangrado y de que el mayor tiempo quirúrgico haga que el paciente esté más tiempo quieto en el quirófano y hay más riesgo de que se formen coágulos de sangre, si tiene esa predisposición. Esto puede ocasionar un trombo o trombosis venosa. “Para evitarlo, les damos antes de la cirugía y en especial, a las de cirugías múltiples, heparinas de bajo peso molecular”, indica.

“Los estudios dicen que los riesgos son exponencialmente mayores cuando se pasa de cinco horas de cirugía. La autoestima y la belleza son muy importantes , pero no se debe pasar de ese tiempo porque genera mayor índice de complicaciones respiratorias, circulatorias y de la temperatura corporal, son riesgos que se deben evitar”, dice.

Riascos, autor de un estudio con 1400 pacientes de cirugías plásticas múltiples, tiene medidos los indicadores en quirófano, desde cómo debe funcionar el equipo quirúrgico para disminuir el tiempo de cirugía, hasta la hora de suministrar los medicamentos y el tiempo para que hagan su efecto de constricción en los vasos sanguíneos y no haya mucho sangrado y así todo sea menos traumático y más exitoso.

La cirujana Johanna Hernández dice que una paciente de mamoplastia de aumento o de rinoplastia o de brazos o de muslos, se puede ir a casa el mismo día. Pero una cirugía muy larga y con abdominoplastia o lipo, requiere una noche de hospitalización para manejar con analgesia el dolor.

“Si la paciente queda muy adolorida no debe caminar, eso es recomendable para evitar complicaciones”, opina la cirujana plástica

Estos consejos que entendemos son útiles y provienen de especialistas de primer nivel, serían los que deberías tener en cuenta a la hora de una cirugía `plástica.

Fuente de Información : Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, SCCP.- Cirujana Lina Triana