Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes se llevó a cabo la entrega los premios Grammy 2017, que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. Adele fue la gran ganadora de la noche.

Se trata de 48 ternas que destaca lo mejor de la música. La ceremonia se realizó en el Staples Center de Los Ángeles, presentada por el actor James Corden.

ÁLBUM DEL AÑO:

GANADORA: Adele, “25”

– Beyoncé, “Lemonade”

– Justin Bieber, “Purpose”

– Drake, “Views”

– Sturgill Simpson, “A Sailor’s Guide to Earth”

GRABACIÓN DEL AÑO (mejor canción):

GANADORA: Adele, “Hello”

– Beyonce, “Formation”

– Lukas Graham, “7 Years”

– Rihanna featuring Drake, “Work”

– Twenty One Pilots, “Stressed Out”

CANCIÓN DEL AÑO (compositor):

GANADORA: Adele, “Hello”. Compositores: Adele y Greg Kurstin

– Beyoncé, “Formation”. Compositores: Beyoncé con Khalif Brown del dúo de rap Rae Sremmurd, Asheton Hogan y Mike Will Made It.

– Mike Posner, “I Took a Pill in Ibiza”.

– Justin Bieber, “Love Yourself”. Compositores: Bieber con Ed Sheeran y Benny Blanco.

– Lukas Graham, “7 Years”. Compositores: banda liderada por Lukas Forchhammer con el tecladista Morten Ristorp, el productor Stefan Forrest y el compositor Morten Pilegaard.

MEJOR NUEVO ARTISTA:

GANADOR: Chance the Rapper

– Kelsea Ballerini

– The Chainsmokers

– Maren Morris

– Anderson .Paak

MEJOR ÁLBUM DE RAP:

GANADOR: Chance the Rapper, “Coloring Book”

– De La Soul, “And the Anonymous Nobody”

– DJ Khaled, “Major Key”

– Drake, “Views”

– ScHoolboy Q, “Blank Face LP”

– Kanye West, “The Life of Pablo”

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

GANADOR: Cage the Elephant, “Tell Me I’m Pretty”

– Blink-182, “California”

– Gojira, “Magma”

– Panic! At The Disco, “Death of a Bachelor”

– Weezer, “Weezer”

MEJOR ÁLBUM DE ROCK ALTERNATIVO:

GANADOR: David Bowie, “Blackstar”

– Bon Iver, “22, A Million”

– PJ Harvey, “The Hope Six Demolition Project”

– Iggy Pop, “Post Pop Depression”

– Radiohead, “A Moon Shaped Pool”

MEJOR ÁLBUM BAILE/ELECTRÓNICO:

GANADOR: Flume, “Skin”

– Jean-Michel Jarre, “Electronica 1: The Time Machine”

– Tycho, “Epoch”

– Underworld, “Barbara Barbara, We Face a Shining Future”

– Louie Vega, “Louie Vega Starring…XXVIII”

MEJOR ÁLBUM POP LATINO:

GANADOR: Jesse & Joy, “Un besito más”

– Gaby Moreno, “Ilusión”

– Laura Pausini, “Similares”

– Sanalejo, “Seguir latiendo”

– Diego Torres, “Buena vida”

MEJOR ÁLBUM DE ROCK, URBANO, ALTERNATIVO LATINO:

GANADOR: iLe, “Ilevitable”

– Illya Kuryaki & The Valderramas, “L.H.O.N. (La Humanidad O Nosotros)”

– La Santa Cecilia, “Buenaventura”

– Los Rakas, “Los Rakas”

– Carla Morrison, “Amor Supremo”

MEJOR ÁLBUM REGIONAL MEXICANO (incluye Tejano)

GANADOR: Vicente Fernández, “Un azteca en El Azteca”- Banda El Recodo De Cruz Lizárraga, “Raíces”.

– Joss Favela, “Hecho a mano”

– La Maquinaria Norteña, “Generación Maquinaria Est. 2006”

– Mariachi Divas De Cindy Shea, “Tributo a Joan Sebastian y Rigoberto Alfaro”

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

GANADOR: Jose Lugo & Guasábara Combo, “¿Dónde están?”

– Fonseca, “Conexión”

– Formell y Los Van Van, “La Fantasía, Homenaje A Juan Formell”

– Grupo Niche, “35 Aniversario”

– La Sonora Santanera, “La Sonora Santanera en su 60 Aniversario”