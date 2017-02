Lo hizo al ampliar la denuncia por la filtración de los diálogos. Además, pidió que se allanen las oficinas de la DICOM.

El mismo día que fue imputado por tráfico de influencias, el extitular de la AFI, Oscar Parrilli, amplió su denuncia por la filtración de las escuchas de sus diálogos con la expresidenta Cristina Kirchner. El exfuncionario K pidió que se investigue el origen de distintas escuchas que trascendieron en algunos medios cuyas fechas no corresponderían con las autorizadas por el juez Ariel Lijo.

La presentación fue hecha por Roberto Boico, abogado de Parrilli, ante Rodolfo Canicoba Corral, juez que investiga la filtración de los audios.

En la ampliación de su denuncia, el dirigente kirchnerista se refirió a las transcripciones de distintas escuchas que se dieron a conocer a través de TN y del portal Infobae que se habrían producido en abril y mayo. En esos diálogos, Parrilli hablaba con la ex presidenta; con el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; y el ex número dos de la AFI Juan Martín Mena. Por estas conversaciones, los exjefes de inteligencia fueron imputados por tráfico de influencia.

Parrilli que definió la filtración como “el escándalo de espionaje político más espectacular de la historia democrática argentina”, responsabilizó por la nueva filtración al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; a los camaristas a cargo de la oficina donde se hacen las grabaciones, Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra; al secretario Tomás Rodríguez Ponte, y a las autoridades de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

“No me caben dudas que el servicio de inteligencia es un eslabón clave en toda esta urdida maniobra de escuchas y espionaje político, tal como ocurrió también en el primer tramo de esta historia”, sostuvo Parrilli.

El extitular de la AFI pidió que se allanen las oficinas de la DICOM, dirección a cargo de las escuchas judiciales que depende de la Corte Suprema.

En las escuchas difundidas la semana pasada, Parrilli le pide al exsubsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, que interceda ante el juez Sebastián Casanello para que la investigación conocida como la ruta del dinero K no avance sobre el exjefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Esta nueva escucha forma parte la causa que investiga el supuesto robo de documentación en la AFI, a cargo de la jueza federal María Servini. El diálogo fue a fines de abril, días antes de que Echegaray declare ante Casanello por supuestamente ayudar al empresario Lázaro Báez. Según Parrilli, estos diálogos están fuera del alcance de las escuchas permitidas por la Justicia.