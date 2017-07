El alemán Mario Götze, autor del único gol en la final que la Selección de Alejandro Sabella perdió ante Alemania, recordó ese día con una foto que revuelve el estómago de cualquier argentino futbolero.

“Tres años atrás. Impresionante actuación del equipo y uno de mis mejores recuerdos”, escribió el jugador de 25 años junto a una imagen en la que se lo ve besando la Copa del Mundo aquel 13 de julio de 2014 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Cuando faltaban apenas siete minutos para el final del segundo tiempo suplementario y todos los caminos llevaban a la definición por penales, Götze capturó un centro a la perfección y, de aire, sacó un zurdazo que se coló en el arco de Sergio Romero. Así, derrumbó la ilusión argentina que, hoy en día, sigue sufriendo ante cada recuerdo.

3 years ago 🏆🇩🇪 Amazing team performance and one of my best memories pic.twitter.com/bOGf6BAhnH

— Mario Götze ⭐️️ (@MarioGoetze) 13 de julio de 2017