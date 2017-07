El precandidato a diputado nacional por el frente Evolución cruzó además al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Sin mencionarla directamente, el exembajador apuntó a la aliada del Gobierno de Cambiemos y la comparó con el histórico personaje protagonista de la historia francesa, y miembro clave en el culto católico.

En una charla ante un grupo de estudiantes de odontología, de la Universidad de Buenos Aires, dejó varios mensajes entre líneas y apuntó: “El Estado en ninguna de las cosas medulares, como seguridad, vivienda y educación ha mejorado respecto a 25 años” atrás, pese a que en la estructura estatal concentra en la actualidad “el 35 por ciento del empleo en blanco”.

En el mismo contexto, volvió a fustigar al jefe de Gobierno porteño al afirmar que “el Metrobus está bien si lo comparo con De Vido”, el ex ministro kirchnerista cuestionado por distintas causas por corrupción. Sin embargo, aclaró que “si enfrente no hubiera estado De Vido no sé si está tan bien”.

Consultado acerca da la disputa por los fueros parlamentarios que ronda al exfuncionario kirchnerista, Lousteau sostuvo: “Lamentablemente una cosa es la letra de la ley y otra cosa es la práctica como se ha establecido en materia del uso de los fueros, que no es la idea original”.

“Las renuncias son símbolos que no resuelven las cosas pero no hay que despreciarlos porque visualizan un problema” agregó respecto a la decisión asumida por los representantes del massismo de despejarse de los privilegios parlamentarios, según consignó la agencia DyN.

Pese a eso, el ex ministro de Economía resaltó que “no hay ninguna tarea más importante que mejorar el Estado” y al respecto reclamó “un pacto muy grande porque nadie puede decir que no participó en la rapiña del Estado”.