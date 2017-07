A días del escándalo por la foto del ex futbolista de Boca Ricardo Centurión (24) posando con un arma, Sofía Clérici (28) reabrió la polémica con una imagen muy similar.

Lejos de preocuparse por las opiniones ajenas, la joven publicó una foto en su cuenta en Instagram en un auto y besando un revólver junto a la frase “power is everything for me (el poder lo es todo para mí). Que sigan hablando al pedo, ¡si quiero me saco fotos con una ametralladora también! Porque me gusta ir al Polígono a practicar tiro”.

••Power is everything for me•• ( ‪Que sigan hablando al pedo, si quiero me saco fotos con una ametralladora también ! Por qué me gusta ir al Polígono a practicar tiro ) Una publicación compartida de 🔺Sofia Clerici 🔺👁 (@sofiaclericiok) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 9:25 PDT



Sus seguidores en la red social no tardaron en demostrar su rechazo a la imagen publicada. “Fea foto, Sofi, no hay necesidad”, “¡Sos muy linda para ser tan hueca!” y “no hace falta que arruines tu belleza con esa cosa en la mano”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

A principios de mayo la joven se convirtió en noticia por un video hot que circuló en las redes sociales y que hizo que su nombre estuviese entre los temas más comentados del día.