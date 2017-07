La diputada Elisa Carrió apuntó irónicamente contra el ex ministro de Planificación Federal, con una alusión al jefe de la superbanda de asaltantes de bancos y blindados: “Si De Vido no va preso, yo me caso con el Gordo Valor”.

La también precandidata por la coalición oficialista Vamos Juntos hizo las declaraciones, esta tarde, desde el Instituto Hannah Arendt, en compañía de la legisladora Paula Oliveto.

Carrió también se expresó durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook, en la que contestaba preguntas junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Allí dijo que “es un honor” que Julio De Vido la haya denunciado ayer por “coacción” y “manifestaciones injuriosas y agraviantes”.

“Hay que expulsarlo (de la Cámara de Diputados) por escándalo moral. Tiene más de 64 imputaciones y procesamientos, él sabe más que Cristina (Fernández de Kirchner) de los robos, así para mí es un honor que este hombre me denuncie”, afirmó la diputada.

El fiscal federal Carlos Stornelli había pedido el desafuero del ex ministro de Planificación por presunto desvío de fondos del Estado a los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, medida que fue rechazada, finalmente, por el juez Luis Rodríguez.

El ex funcionario es investigado por una presunta malversación por 26 millones de pesos​-

Por su parte, De Vido rechazó hoy haber efectuado amenazas y tener información para revelar supuestas cuentas de allegados al gobierno de Mauricio Macri, en respuesta al oficio que le envió el fiscal Carlos Rívolo requiriendo explicaciones sobre esas versiones.

Y a la vez De Vido contraatacó con una denuncia para que se investigue la posible comisión de “amenazas, tráfico de influencias y abuso de autoridad” para perjudicarlo.