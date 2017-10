“Estamos sin agua potable y los talleres de cocina trabajan con esa agua que sale con partículas de suciedad; los baños están rotos y no podemos tomar agua de ahí, y no nos brindan otra fuente para tomar agua. Calefacción no hay y según nos han dicho, reparar la caldera sale más caro que comprar otra, las cloacas del baño están rotas y las alumnas que estamos en textil, tenemos que tener clases soportando los olores nauseabundos que salen por esto”, enunciaron los alumnos.

Los estudiantes iniciaron la protesta en el kilómetro cero, y luego se dirigieron a las dependencias de la DGE ubicadas frente a la Plaza 9 de Julio.