Después de tres años sin utilizar el exitoso formato, Telefé busca ganarle algunos puntos de rating al fenómeno de Bailando por un sueño, que se mantiene vigente con el arranque de un nuevo reality: Soñando por bailar.

Estás nominado. “Lo que antes estaba prohibido, ahora va a estar permitido”, aseguró Jorge Rial al comienzo del nuevo ciclo de Gran Hermano que se emitirá todos los días desde la pantalla de Telefé.

“Estoy emocionada de volver a este ciclo. Conocieron, conocieron mi esencia y conocieron cosas que ni yo sabía que tenía”, aseguró Silvina Luna durante su presentación como una de las conductoras del nuevo ciclo.

En esta nueva edición, se esperan nuevas reglas para incrementar la audiencia y hacerle frente al reality de Ideas del Sur, Soñando por bailar. “Este es el Gran Hermano 2.0. Cada participante va a tener una cuenta en Twitter”, aseguró el conductor aunque, claro, el aislamiento no se va a romper dado que los concursantes no podrán leer mensajes del exterior.

Los dormitorios, por su parte, también reflejarán los nuevos cambios. “Van a ser mixtos”, aseguró Rial luego de presentar la histórica ducha en donde, conforme pasan los días, los “hermanitos” pasan de bañarse en solitario para abrazar el calor humano de las duchas grupales. Las camas, por ejemplo, serán grandes colchones en donde deberán dormitar juntos. “Alguno va a tener que dormir en el medio”, humorizó Rial y disparó: “Acá se terminaron los territorios individuales. Gran Hermano socializó los cuartos”.

Un mazo de cartas con comodines de voto es otra de las sorpresas. “Es un arma importante dentro de la casa. Uno va a poder duplicar sus votos. Otros puede abrir ese sobre y encontrarse con que le puede pasar la mitad de sus votos a su compañero y nominarlo. Si te tocan los comodines tenés la obligación de unirte y complotar pero si tus compañeros te descubren te pueden castigar”, advirtió el conductor.

Los nuevos participantes: Martín Pepa. La Pampa. “Mujeriego, estudio comunicación, hago radio por Internet. Me gusta estar soltero”, fueron las palabras que el primer hermanito en ingresar decidió implementar para presentarse en sociedad. “No soy adicto a las redes sociales pero los uso como todos. Vamos a encontrar otro entretenimiento adentro de la casa”, aseguró confiado antes de ingresar.

Gisele Marchi. 22 años. San Fernando. “Estudio teatro y trabajo en un colegio. Estaba enfermita por un bobito. Me sentía una persona fea y me hacían sentir así. Cuando era chica era gorda. Mi autoestima lo recuperé estando sola. Yo me gusto. Estoy en mi mejor momento. Me gusta llevar las riendas. Sé que si entro, voy a ser bastante líder”, se describió.

Emanuel Di Gioia. 26 años. “Tengo un taller de chapa y pintura en San Martín. Mi papá es cura sanador, yo lo vi y salí corriendo. Mi mamá se separa de mi papá a los diez años. Quiero que se venga a vivir conmigo”, aclaró. Por su parte, Pamela Bevilacqua, cordobesa, también hizo su ingreso triunfal y protagonizó un primer choque con Gisele. Lo que se viene.

Rocío Magallán. 21 años. “Soy una persona muy divertida, me gusta mucho este juego. Entro a jugar no a hacer amigos. Entro a seducir. Me ha pasado que se me han tirado chicas, me han seducido pero nunca pasó nada. Yo estoy sola. Si se da bien. Yo tengo mucho para dar de mi persona”, disparó la morocha.

Héctor Martín Anchorena. 24 años. “Tuve una infancia no muy copada. Mi viejo tiene 85 y mi vieja 54. Ella se fue con el policía que custodiaba mi casa. Vivo buscando un cambio y creo que esta es mi etapa”, anunció el sexto participante.

Natalí Kessler. Santa Fe. “Cuando voy a los boliches y me preguntan qué estudio (criminología) nadie me puede creer. El olor de los cuerpos ya lo tengo incorporado. Me da cosa dejar a mi novio afuera pero estoy preparada”, advirtió.

Juan Migliavacca. Las Flores, provincia de Buenos Aires. “Soy fotógrafo y estudio ingeniería informática. Yo me considero bastante divertido o me permito aburrirme. Necesito estar todo el tiempo haciendo algo. Y, claro, soy de tener una mujer fija”, señaló el que se perfila como el romanticón de la casa.

Loreley Donate. 24 años. Pilar, provincia de Buenos Aires. “Tengo una agencia de modelos y fui modelo. Estuve en el Ejército. Cuando era chica me gustaba mucho lo que era ser soldado y todo eso. En el Ejército yo ya no les gustaba. Mi marido está por ascender a sargento. Yo creo que con él voy a compartir el resto de mi vida”.

Leandro Pigo. 26 años. Buenos Aires. “Trabajo en una embotelladora, convivo con mi concubina. Salgo con mis amigos, para mí la vida es eso. Me enoja cuando la gente es infiel y no tiene códigos. Primero está mi familia, mi novia y después el juego. Tengo muchos valores”, aclaró.

Luz Ríos. 22 años. Capital Federal. “Me corté el pelo para cortar con una vieja luz. Cambiar es completamente natural. Me gustaría ser madre. Tener uno natural y otro por inseminación. Me gusta exponerme”, advirtió. “Conocimos a una Luz con otro cabello, se cansó de ser la blonda de pelo largo. Tuvo un cambio de orientación sexual”, reveló Rial.

Jonatan Galiano. 22 años. San Nicolás. “Soy estudiante de abogacía. Me mantienen mis viejos. No me puedo quejar con las mujeres, me llevo muy bien con ellas. A las chicas grandes las encaro con la sinceridad, no soy el típico pendejito baboso”, confesó.

Tamara Casasola. 19 años. Ledesma, Jujuy. “Soy modelo y también bailo en comparsas. Vivo con mi hermano, es futbolista juega en la primera de Almirante Brown. No soy de tener miedo, soy de tener muy pocos prejuicios. Tuve novios, habrán sido como tres o cuatro. Tengo muchos amigos que son hermosos, pero son amigos. Si alguien me gusta -dispara-, me le tiro encima”, prometió.

Solange Gómez. 21 años. Tucumán. “Soy un poquito jodida. Soy chef pero me dedico a hacer promociones. Veo a Gran Hermano como a una plataforma para abrir nuevas puertas y me interesa mucho el premio. Me quiero independizar un poco. Me quiero ir a vivir sola. Estoy de novia, hace cuatro meses. Tengo ciertos códigos. Soy vanidosa. Me gusta la seducción”, disparó.

Cristian Urrizaga. Capital Federal. “Yo trabajo con perros, soy adiestrador, los paseo y los baño. Estoy preparado para entrar, soy soltero y sin apuro. Soy adicto al juego”, advirtió.

Ariana Fiorentino. 23 años. “Hago modelaje publicitario. Puedo ser actriz, filmé algunas publicidades y trabajé bastante bien. De chica me pasaron un montón de cosas de las cuales no hablo porque son temas que me reprimo. Cuidé a mi hermana por su adicción a las drogas porque mi madre es un tiro al aire. Soy estricta y los voy a tener a todos cagando, pero porque soy así yo. Soy una mina normal y es una competencia que me gustaría ganar para demostrar que puedo hacerlo”, prometió.

Cristian Yánez. 25 años. Buenos Aires. “En todo soy totalmente pillo. No soy delicado, parece pero no soy gay. Soy fanático del fútbol pero no soy fanático del fútbol. Me gusta producir y mezclar música electrónica. Siempre gano en las discusiones verbales. Siempre tomo una actitud de liderazgo de grupo”, comentó.

Alejandro Iglesias. 26 años. Avellaneda. “Quiero entrar por motivos económicos. Me gustaría aprender a divertirme porque siempre fui medio callado. Quiero animarme a bailar, me gustaría soltarme. Me gusta muchísimo el gimnasio”, dijo.

Jésica Herenu. 27 años. Parque Patricios. “Bailo en una comparsa y estudié baile. Monté un par de shows. Tengo un hijo de ochos años. Con el papá de mi nene me pelié. No me gusta estar en grupo, me considero divertida. A los treinta me tengo que casar”, adelantó.

Emiliano Boscatto. 29 años. Córdoba. “Trabajo con mi familia en una fábrica, hacemos productos ganaderos y trabajo en un boliche. Mi familia era súper gay friendly. Soy un personaje copado”.